Woodee: la solution digitale pour tous les folders et promotions

A partir du 1er janvier 2024, c’est officiellement terminé: plus de folders publicitaires dans vos boîtes à lettre. Par contre, vous pourrez toujours consulter les promotions de vos magasins préférés et cela 24h/24 et 7j/7 sur l’application ou le site Woodee.lu.