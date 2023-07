Au Parc Merveilleux, un nouveau chalet sensibilise les enfants à l'égalité entre les genres

Share this with email

Quelques finitions sont encore à effectuer à l'intérieur de l'infrastructure. Mais à en croire les yeux émerveillés de ses premiers visiteurs, nul besoin de ces derniers ajustements pour profiter pleinement du nouveau chalet du Parc Merveilleux. Baptisée «Le Coffre Magique», cette maisonnette donne vie aux personnages du livre éponyme, édité en novembre dernier par le ministère de l'Égalité.

Ce dernier est justement à l'initiative de cette attraction à destination des enfants. Contant la création et l'évolution à travers l'histoire de la Journée internationale des droits des femmes, «Le Coffre Magique» vise à sensibiliser les tout-petits à l'égalité entre les genres. «L'idée de transformer le livre en un chalet en plein cœur du Parc Merveilleux remonte à un peu plus d'un an. Nous nous baladions dans le parc avec Marco Weiten, l'illustrateur de l'œuvre, et on se disait que ce serait génial d'avoir notre propre maisonnette enchantée», confie l'autrice Nadine Schirtz qui ajoute qu'avant de voir le projet se réaliser entièrement, elle avait de la peine à y croire.

Plusieurs mois de travaux

Nadine Schirtz, qui travaille pour le ministère de l'Égalité, n'a pas été la seule à poser un regard émerveillé sur ce chalet aux fenêtres en forme de feuilles, ce mercredi 26 juillet. Aux côtés de Taina Bofferding (LSAP), ministre de l'Égalité, de la députée et première échevine de Bettembourg Josée Lorsché (déi Gréng) mais aussi de Marc Neu, chargé de direction au Parc Merveilleux, de nombreux visiteurs, jeunes et moins jeunes ont découvert la nouvelle attraction du parc avec curiosité. «Je suis impressionnée par le résultat qui est absolument réussi. On voit que les enfants sont heureux, intéressés, et posent beaucoup de questions, ce qui est l'objectif du projet», se félicite la ministre.

D'une durée totale de douze minutes, l'histoire contée à l'intérieur du chalet se découvre à travers cinq vitrines où les personnages prennent vie sous la forme de figurines animées de renards grandeur nature. Encore empreinte d'une forte odeur de bois, la structure propose à ses visiteurs de découvrir le récit de Finn et Flora qui partent en voyage à travers les moments-clés de l'histoire des femmes au Luxembourg, en trois langues, à savoir le luxembourgeois, le français et l'allemand. Si les visiteurs sont amenés à se déplacer dans tous les recoins de la maisonnette pour suivre le cours de l'histoire, ils reviendront toujours à leur point de départ, à savoir la plus grande des vitrines, entre chaque chapitre.

Des figurines de renards grandeur nature permettent à l'histoire de prendre vie.

L'histoire permet aux visiteurs du chalet de traverser le temps, et de remonter jusqu'en 1919.

Taina Bofferding a participé à l'inauguration du chalet en présence de Josée Lorsché.

Un jeu d'éclairage et de sons permet aux visiteurs de vivre une expérience immersive.

Taina Bofferding a participé à l'inauguration du chalet en présence de Josée Lorsché.

Taina Bofferding a participé à l'inauguration du chalet en présence de Josée Lorsché.

Les personnages voyagent à travers les moments-clés de l'histoire des femmes au Luxembourg.















«Ce chalet est un énorme atout pour notre mission, qui est d'éduquer les enfants, car notre groupe cible est ici», s'enthousiasme Nadine Schirtz, l'autrice, qui ne cache pas sa satisfaction de voir le résultat de longs mois de travaux et de réflexion. Car si l'idée a germé dans l'esprit des créateurs du «Coffre magique» il y a un peu plus d'un an, sa mise en pratique a nécessité quelque temps de réflexion, et surtout des discussions avec le Parc Merveilleux. Au sein de ce dernier, plusieurs mois de travaux ont été nécessaires pour mettre le projet sur pied, glisse un employé du parc.

C'est génial de voir le Parc Merveilleux se tourner vers des histoires qui sont nées au Luxembourg. Nadine Schirtz Autrice du «Coffre magique»

Mise en service pour une donnée minimale de cinq ans, cette nouvelle attraction a ainsi un aspect durable, puisqu'elle pourra être visitée tous les jours par les nombreux enfants qui fréquentent le parc. «Parler aux jeunes, les sensibiliser, est l'une des priorités du ministère de l'Égalité, c'est pour cela qu'on a tout de suite été enthousiastes à l'idée de créer ce chalet, car tout le monde au Luxembourg connaît le Parc Merveilleux, qui reçoit énormément de visiteurs», poursuit Taina Bofferding. Depuis 1956, date de création du parc, pas moins de 11 millions de visiteurs ont effectivement franchi les portes de l'unique parc animalier du Grand-Duché.

Alors que de nombreux chalets disséminés à travers le parc content des histoires issues de tous les horizons, Nadine Schirtz se satisfait de voir qu'une place plus importante soit désormais donnée aux récits luxembourgeois, à travers l'arrivée du «Coffre magique». «C'est génial de voir le Parc Merveilleux se tourner vers des histoires qui sont nées au Luxembourg, mais qui sont aussi plus modernes.»