Aznavour, une histoire de cœur et de sœur

La comédienne et metteuse en scène Laure Roldàn rend hommage à la famille Aznavour dans une pièce intitulée «Petit Frère», présentée du 7 au 25 juillet au Festival off d’Avignon.

Laure Roldàn s’attaque à un monument. L’artiste née à Madrid et qui a passé plus de dix ans de sa vie au Luxembourg, raconte le parcours de Charles Aznavour, chanteur franco-arménien disparu en 2018. On connaît l’auteur de «La Bohème» ou encore d’«Emmenez-moi», mais on ignore peut-être l’itinéraire de ce personnage incontournable de la scène française et encore plus celui de sa famille qui a fui le génocide arménien.

«J’ai moi-même une petite fille arménienne. Je me suis donc plongée dans cette odyssée tortueuse car je voulais rendre hommage à cette culture et à ces immigrés arrivés en France», raconte celle qui a adapté, mis en scène et qui joue dans cette pièce intitulée «Petit Frère». «C’est le titre du livre écrit par la sœur aînée de Charles, Aïda.»

En octobre à Luxembourg

Laure Roldàn a dû couper tellement la matière était foisonnante. «On a pris le parti de s’intéresser aux racines de la famille et on ne va pas plus loin que ‘’Je m’voyais déjà’’. La pièce a été ramenée à 1h05 pour Avignon qui propose une scène un peu plus petite que ce qu’on a connu jusqu'à maintenant», explique l’une des deux voix au côté de celle de Grégoire Tachnakian. Cette création a été montée dans le cadre des Capucins Libre et présentée à partir d’octobre au Théâtre des Capucins à Luxembourg-Ville.

«Cette pièce évoque le parcours de Charles. Comment il s’est construit, les galères qu’il a surmontées, l’ouvrage qu’il a sans cesse remis sur le métier. En toile de fond, on se remémore l’histoire de ces Arméniens arrivés à Paris pour fuir le génocide. Celle du poète Missak Manouchian par exemple, qui a appris à Charles à jouer aux échecs. La famille Aznavourian, elle, a refusé d’aller en Arménie soviétique décrite par certains comme un eldorado mais qui s’est révélée être une prison pour d’autres qui ont alerté les parents de Charles et Aïda.»

Piaf, la rencontre décisive

C’est donc à Paris que la famille tracera sa route dans la joie. Elle cachera des juifs durant la Seconde Guerre mondiale alors que Charles fait ses premiers pas lors de galas avant qu’une première rencontre constitue le tournant de sa carrière. Edith Piaf le prend sous son aile, l’emmène avec elle en tournée au Canada et aux Etats-Unis. Aznavour est son régisseur et se produit en première partie. Piaf le convainc de se faire opérer du nez pour mettre davantage d’atouts dans son jeu.

«Il a fait sien les mots de Cocteau qui disaient que ce qu’on critique cultive la différence», poursuit Laure Roldàn, qui précise que cette pièce n’est pas un biopic mais un dialogue ininterrompu entre Charles et sa sœur à travers les époques. Aïda a joué un rôle capital au côté de son frère. Elle était sa sœur, sa confidente et la bienveillance était réciproque. Elle a toujours choisi de rester dans l’ombre de son frère et dans celle de son mari, le compositeur Georges Garvarentz. Elle approche aujourd’hui des 100 ans.

Cette adaptation a reçu l’aval de la famille et a même tiré quelques larmes à la femme de Nicolas, le dernier enfant du chanteur, lors d’une représentation en Arménie. La présence en Avignon constitue une balise importante pour celle qui porte le projet. «C’est une preuve de respect pour notre travail. Un point de départ pour faire tourner ce spectacle. C’est aussi le rendez-vous du public et de la critique. Donc, oui, c’est aussi un risque.» Laure Roldàn confie qu’elle aimerait le rejouer encore au Luxembourg et bien sûr en Arménie. Peut-être l’année prochaine. Charles aurait eu 100 ans.