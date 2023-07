Blues'n'Jazz Rallye: le marathon musical de Pol Belardi

Share this with email

On ne prendra pas le risque d’énumérer ses présences à cet événement désormais ancré dans les rues de la capitale, car Pol Belardi fait partie des meubles. Le jazzman, émerveillé il y a quelques années de voir les quartiers de Clausen, du Pfaffenthal et du Grund engloutis sous un déluge de sons et de spectateurs, fait aujourd’hui partie prenante du projet.

Plutôt deux fois qu’une d’ailleurs. «Je serai d’abord aux Rives de Clausen à la contrebasse au côté d’Arthur Possing, de Pit Dahm et de Fabrice Alleman qui fut mon professeur à Bruxelles. C’est chouette de le retrouver dans ce contexte. On proposera un jazz plus traditionnel, plus acoustique alors qu’en soirée, Michel Meis a formé un groupe avec Maxime Bender et Jérôme Klein. Nous serons au Melusina pour un set qui va envoyer un peu plus. C’est un lieu culte et chargé d’histoire car dans les années 70 et 80, de grands artistes se sont produits là-bas.»

Les carpes attendront

Ce n’est pas encore ce samedi que Pol Belardi prendra congé de ses instruments pour s’adonner à l’une de ses autres passions, la pêche à la carpe. Elles attendront au fond de l’étang que le programme de ce multi-instrumentiste s’allège. Et à voir son agenda, ce n’est pas gagné. Il y aura ensuite une résidence à clôturer en beauté à l’abbaye de Neumünster. «Un an, ça permet d’expérimenter des choses, de créer un répertoire solo puis de lui faire prendre de l’envergure avec United Instruments of Lucilin, une formation semi-orchestrale.» Rendez-vous au Garden Delights le 20 juillet à 21h pour Poliverse.

Rajoutez à ce calendrier des demandes à satisfaire arrivées d’un peu partout. La pandémie a permis à Pol Belardi de travailler sur des musiques de film, de théâtre avec en toile de fond Esch2022 sans oublier le groupe Tele-Port au côté de Jeff Herr et Jérôme Klein. L’homme en oublierait presque son propre projet qu’il va remettre sur les rails sans oublier Fumage, un ovni à tendance rock où on le retrouve à la batterie au côté de deux amis hollandais. Le clip «The Way Out», réalisé avec l’aide de l’intelligence artificielle, vaut le coup d’œil au passage.

Pol Belardi a promis de remettre de l’ordre dans tout ça, mais concède qu’il ne pourrait pas vivre éloigné de ce chaos musical.

Keziah Jones en tête d’affiche

Entre ses deux sets, peut-être aura-t-il encore le temps de prêter une oreille attentive au programme riche et varié proposé au pied des remparts. Plusieurs pointures se sont donné rendez-vous pour cet événement gratuit qui draine des milliers de spectateurs dans cet écrin. On pense au Nigérian Keziah Jones, disciple de Fela et ambassadeur d’un blues funk qui a fait sa réputation sur la planète musicale.

MonoNeon sera l’une des autres curiosités de ce plateau. Derrière ce nom se cache celui de Dywane Thomas Jr., le dernier bassiste de Prince. L’accoutrement du natif de Memphis et le son qui se dégage n’est pas sans rappeler l’environnement dans lequel a baigné le kid de Minneapolis.

Dans un registre plus blues, Thomas Frank Hopper est la nouvelle pépite belge que l’on retrouve à l’affiche de beaucoup de festivals au royaume. Le Brugeois est revenu aux racines qui l'ont bercé dans sa jeunesse.

Premiers concerts à 18h

Pêle-mêle, on citera encore le trompettiste japonais Takuya Kuroda, la Finlandaise Erja Lyytinen, l’artiste du Surinam Sabrina Starke et son folk soul mais également les Luxembourgeois de De Läb au cœur d’une scène un peu plus électro à la place Auguste Engel dans le Grund. Le parc Odenthal, Sang a Klang, Théiwesbuer abriteront les amoureux du Pfaffenthal sans oublier les bistrots dont les murs renverront ces sons vintage jusqu’aux petites heures de la nuit.

Les premières notes se feront entendre à 18h. Les transports publics sont fortement recommandés puisque les quartiers concernés seront fermés à la circulation. Une navette spéciale «Ligne 50 » partira du Glacis et les ascenseurs (Grund et panoramique) permettront au public de passer de la ville haute à la ville basse en un éclair.