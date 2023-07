Christopher Nolan: «Cillian Murphy était le seul choix logique pour jouer Oppenheimer»

L'acteur Cillian Murphy incarne l'une des figures les plus controversées de l'histoire et de la science moderne. © PHOTO: Universal Pictures

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Après avoir terminé avec succès ses études de littérature il y a 30 ans, Christophe Nolan a décidé de se consacrer au cinéma. Le Britannique, né en 1970, est depuis longtemps l'un des réalisateurs les plus titrés et les plus célèbres de notre époque. Il a d'abord fait sensation avec «Memento» (et s'est imposé comme un maître de la narration non chronologique), avec «Batman Begins» et les deux suites qu'il a redéfinies le genre du film de super-héros, «Inception» et «Dunkerque» lui ont apporté des nominations aux Oscars. Avec «Oppenheimer» (en salles depuis mercredi 19 juillet), il présente aujourd'hui son douzième long métrage. Le réalisateur a répondu à nos questions.

Christopher Nolan, votre nouveau film «Oppenheimer» raconte l'histoire de l'inventeur de la bombe atomique et donc aussi la responsabilité que la recherche implique. Que souhaitez-vous transmettre à votre public? Je n'ai pas de message, si c'est ce que vous voulez dire. À mon avis, c'est toujours préjudiciable au cinéma quand il devient trop didactique et essaie de dire aux gens ce qu'il faut penser. Je pense que presque tous les publics résistent involontairement à cela.

Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé personnellement dans cette histoire? Bien sûr, j'ai été attiré par les grandes questions que vous avez évoquées. Quiconque regarde de près l'histoire de cet homme dans tous ses détails arrivera rapidement à la conclusion qu'il n'y a pas de réponses faciles à adresser à toutes ces questions. C'est ce qui rend les choses si excitantes. Mon film est une tentative pour amener les gens à passer quelques heures dans la tête d'Oppenheimer et développer ainsi une certaine compréhension du scientifique. Au final, le but n'est pas de le juger, mais peut-être comprendre qui il était et pourquoi il s'est comporté comme il l'a fait.

La science-fiction a énormément stimulé mon imagination.

Le réalisateur Christopher Nolan a été fasciné par la physique, la science et l'univers dès son plus jeune âge. © PHOTO: AFP

Idéalement, vous rentrez chez vous avec des questions parfois désagréables liées à vos actions et à leurs conséquences après avoir regardé un film au cinéma. Mais la dernière chose que je voulais était de le rendre trop facile à comprendre pour le public. Les longs métrages les plus intéressants sont toujours ceux qui sont intrinsèquement complexes et ambigus. D'où vient votre propre intérêt pour la science, qui s'est souvent manifesté dans vos œuvres?

Ma passion pour la physique, la science et l'univers a commencé lorsque j'étais encore enfant dans les années 1970. Je n'étais qu'un garçon quand le premier film «Star Wars» de George Lucas est sorti en salles. Ce genre de science-fiction a immensément enflammé mon imagination. Ce n'est pas pour rien que de nombreux programmes et projets scientifiques -je pense par exemple à «Unser Kosmos» de Carl Sagan- s'adressent particulièrement aux enfants. À neuf, dix, onze ans, vous êtes tout simplement particulièrement réceptif à tout ce qui touche à la recherche et à l'expérimentation. En tout cas, beaucoup de choses m'ont marqué à l'époque, et j'ai réalisé plus tard combien d'opportunités la science m'offrait aussi en tant que narrateur de cinéma. Votre film «Interstellar» nous vient tout de suite à l'esprit en exemple...

À l'époque, je collaborais avec le prix Nobel Kip Thorne, un physicien, parce que je voulais vraiment jeter un regard scientifique sur notre monde humain. Tout le film était basé sur la façon dont la science peut aider à raconter une histoire de manière extraordinaire, ce qui était auparavant inimaginable. Aussi, avec «Tenet», je suis retourné vers Kip Thorne et son travail, et j'ai appliqué les lois de la physique d'une manière plus proche de la science-fiction. Maintenant, dans «Oppenheimer», je m'intéresse spécifiquement aux scientifiques de la première moitié du XXe siècle et la magie qu'ils ont créée. La magie?

Je pense que ce mot résume assez bien la situation. Ce que faisaient le jeune Oppenheimer et ses contemporains était révolutionnaire, ils imaginaient notre monde d'une manière que personne n'avait envisagée auparavant et que presque personne ne comprenait. Cela a dû s'apparenter à une sorte de magie pour beaucoup. À ce jour, la physique quantique n'est pas encore totalement intégrée à la physique classique. C'est encore un mystère pour une partie des gens. La façon dont j'ai visualisé les processus de pensée d'Oppenheimer dans le film devrait donc aussi avoir cette composante magique. Il ne s'agit pas forcément pour le public de comprendre ce qui se passe en lui. Mais j'avais besoin de faire comprendre à quel point son travail est bouleversant, passionnant et électrisant.

Oppenheimer était un esprit brillant qui pouvait bien sûr anticiper les scénarios. Mais il a aussi caché certaines choses.

Oppenheimer lit T.S. Eliot, écoute Stravinsky, admire Picasso. C'est une personne moderne de bout en bout. Diriez-vous que cela s'est terminé avec la bombe atomique? Oui. Le film ancre très clairement Oppenheimer dans la culture de son temps. La révolution qui s'est déroulée en physique dans les années 1920 a eu son pendant dans des révolutions similaires qui sont intervenues dans le domaine de l'art, de la musique et de la politique. Ce qui s'est passé en Russie après la révolution, les débuts du communisme, l'ont beaucoup influencé.

Les intellectuels de cette époque ont tous pris part à une réévaluation fondamentale de toutes les structures et règles, que ce soit dans l'art, la science ou la vie en général. Bien que peu de gens en soient conscients, de toutes les révolutions et changements qui se sont produits à l'époque, c'est la physique qui a eu l'impact le plus durable sur notre monde. Et surtout, il était ensuite impossible de revenir en arrière. Les styles dans l'art ou même les développements politiques pourraient être à nouveau inversés. Mais la puissance de l'atome ne pouvait pas être récupérée.

Votre film met en avant les réalisations d'Oppenheimer, mais bien sûr leurs conséquences amères, à savoir les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Était-ce un exercice d'équilibre difficile sur le plan narratif? L'équilibre n'est probablement pas le meilleur mot pour cela. Deux extrêmes se côtoient ici. Il était important pour moi que le public soit vraiment mis dans la position d'Oppenheimer et ressente le triomphe du test Trinity réussi, c'est-à-dire la toute première explosion d'arme nucléaire, en tant que telle. Et il devrait être capable de comprendre la morosité des conséquences qui en découlent. Oppenheimer était un esprit brillant qui pouvait bien sûr prévoir de tels scénarios. Mais il a aussi caché certaines choses. Quand il fait enfin face aux conséquences de ses actes, cela le frappe lui, et le public, avec une force soudaine.

Cependant, le film ne suit pas l'ordre chronologique des événements. Matt Damon a récemment estimé dans une interview que vous ne seriez probablement pas capable de linéariser une histoire. Pourquoi vous appuyez-vous toujours sur des structures narratives erratiques et fragmentées? Pour moi, une histoire et la structure avec laquelle je la raconte sont inextricablement liées. Je ne commence jamais à écrire un scénario tant que je n'ai pas trouvé exactement quelle est sa structure idéale. Il est intéressant que nous donnions en quelque sorte aux cinéastes beaucoup moins de liberté pour raconter leurs histoires qu'aux écrivains ou aux dramaturges, par exemple. Le cinéma a tendance à être beaucoup plus conservateur dans sa structure narrative, ce qui est probablement lié à la grande influence de la télévision depuis un certain temps. Sur petit écran, où il peut aussi y avoir des pauses publicitaires, la narration linéaire convient parfaitement, et c'est ce qu'Hollywood a pris comme exemple. Mais nous, qui avons commencé à travailler après le boom de la télévision et de la VHS, avons pu développer une perspective différente. À partir du moment où les DVD sont apparus, les téléspectateurs avaient la possibilité de démarrer et d'arrêter un film à tout moment, et de sauter d'avant en arrière. À partir de ce point de départ, des manières complètement nouvelles, beaucoup plus élaborées, de structurer une histoire ont émergé.

Cillian Murphy sait mieux que personne comment gagner l'empathie du public en tant qu'acteur. C'est également le cas dans «Oppenheimer». © PHOTO: Universal Pictures

Le tournage s'est déroulé en seulement 57 jours, ce qui est très peu pour un film de cette ampleur. Quelle influence cela a-t-il eu sur votre travail, par rapport à vos films précédents? Le rythme de travail était beaucoup plus stressant, mais d'une manière ou d'une autre, cette énergie était appropriée pour le film. La production était complexe, par exemple, nous avons construit une ville entière, c'est-à-dire une copie de Los Alamos, dans le désert. Mais mon équipe a été affectée par cette agitation productive. Cela m'a rappelé un peu la façon dont je travaillais sur mes premiers films, quand le temps et l'argent étaient toujours un luxe et que l'esprit d'équipe faisait toujours en sorte que nous obtenions un excellent résultat au final.

Une dernière question sur Cillian Murphy, avec qui vous avez travaillé à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, il a toujours joué des seconds rôles avec vous, maintenant, il est le héros de l'œuvre. Qu'est-ce qui fait de lui l'Oppenheimer idéal? Quand j'écris un scénario, je ne commence jamais à penser aux acteurs. Cela vous limite, et surtout avec un vrai personnage comme Oppenheimer, je veux d'abord rendre justice à la personne elle-même et ne pas penser à qui les fera vivre plus tard et comment. Mais quand j'ai terminé le scénario, je me suis retrouvé à tenir le livre de non-fiction que j'utilisais comme base, la biographie de Kai Bird et Martin Sherwin. Sur la couverture se trouve une photo d'Oppenheimer regardant dans l'appareil photo avec ces yeux bleu intenses. Et j'ai su immédiatement à qui il me faisait penser: mon ami Cillian Murphy. Je l'ai rencontré lorsqu'il a été présélectionné pour jouer le rôle principal dans Batman Begins. Il a fini par jouer un rôle différent, mais je sais depuis qu'il est l'un des acteurs les plus talentueux que nous ayons. Presque personne ne sait comment gagner l'empathie du public comme lui. Cela, combiné à ces yeux uniques et bien sûr à notre amitié qui nous permet de travailler ensemble sans ego ni autres sensibilités, a fait de lui le seul choix logique pour jouer Oppenheimer.

Les acteurs Matt Damon, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, l'actrice Emily Blunt et le réalisateur Christopher Nolan lors de la première d'«Oppenheimer» à Paris. © PHOTO: AFP