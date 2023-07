Deux coproductions luxembourgeoises en compétition à Venise

Le Festival international du film de Venise se tiendra du 30 août au 9 septembre cette année. Et le Luxembourg sera à nouveau de la partie.

Photo du film en réalité virtuelle «Floating with Spirits» en compétition à la 80e Mostra de Venise © PHOTO: Tarantula Luxembourg

Le cinéma luxembourgeois n’a pas fini de faire parler de lui et les cinéphiles de tous bords seront ravis d'apprendre que la Mostra n'est pas réservée aux seuls professionnels et à la presse, mais que les projections seront ouvertes au public!

Pour cette édition, ce sont deux coproductions luxembourgeoises qui seront parmi les compétiteurs : le long-métrage «Holly» de la Belge Fien Troch et «Floating with Spirits», un film de réalité virtuelle de de Juanita Onzaga.

«Holly», dont la sortie dans les salles devrait avoir lieu le 22 novembre, est une coproduction entre le Luxembourg (Tarantula Luxembourg – Donato Rotunno), la Belgique, les Pays-Bas et la France. Pour cette œuvre, l'équipe technique luxembourgeoise était composée de Philippe Lussagnet, Sophie Van Den Keybus et Véronique Dubray. Les effets spéciaux (VFX) ont même été réalisés au Grand-Duché, par Espera Productions (Raoul Nadalet).

Tarantula production bien représentée

Concernant «Floating with Spirits» de Juanita Onzaga, le film en réalité virtuelle fait partie de la compétition officielle du Venice Immersive. Une expérience rendue possible par un travail de coopération entre le Luxembourg (Tarantula Luxembourg – Donato Rotunno), la Belgique et les Pays-Bas.

Par son travail, la réalisatrice colombienne mélange des éléments de fiction à la réalité, créant des œuvres hybrides. Elle souligne l’importance de la mémoire, manipule des concepts comme la mort et l’imagination, et conçoit des contes poétiques qui reflètent différentes perceptions de la réalité en s'appuyant sur un contexte politique fort.

Pour savoir si le succès sera à la clé pour les compétiteurs en lice, rendez-vous est donné le 9 septembre prochain.