Du groove et du funk made in Bonnevoie au Big Bang Festival

C’est un joyeux bordel organisé. Voilà comment on pourrait décrire le Big Bang Festival qui prendra ses quartiers à Neumünster samedi et dimanche prochains. Cette troisième édition va transformer l’esplanade et ses alentours en un gigantesque terrain de jeux pour les enfants à partir de 5 ans. Ce festival itinérant envahit chaque année une vingtaine de centres culturels en Europe et au Canada. Il est personnalisé en fonction du pays qui l’accueille.

Parcours de découvertes

Vous retrouverez ainsi un brassband déjanté, une explication de l’importance du déséquilibre pour favoriser la création, un piano aérien à moins que ce soit un tapis volant, un récital pour objets abandonnés, Lorenzo Mena et sa batterie composée uniquement d’éléments recyclés, deux orgues de barbarie, une joueuse de serpent et des chemins musicaux intimes et mystérieux. Bref, un parcours de découvertes et d’expérimentations sonores dans un labyrinthe d’aventures musicales. Ce festival, né à Gand il y a une vingtaine d’années sous le nom d’Oorsmeer, a remporté en 2015 l’EFFE Award qui récompense le festival le plus innovant.

Au cœur de ces sonorités classiques et nouvelles et de ces improvisations musicales, on retrouve une production maison ambulante. Jeff Herr, multi-instrumentiste, explique la genèse de ce dernier projet. «L’abbaye m’a demandé de composer un morceau joué par de jeunes musiciens. J’ai fait appel à la fanfare de Luxembourg-Bonnevoie qui est mon quartier et on m’a proposé une bonne douzaine de jeunes motivés et dotés d’un bon niveau.»

De répétition en répétition, le morceau prend corps. Les cuivres s’en donnent à cœur joie sur une pièce jugée groovy et funky par son auteur. «La grande difficulté, c’est de partir d’une page blanche. Puis composer avant de connaître qui sera l’interprète, ça peut poser problème mais ici ça c’est très bien passé. Le morceau a plu dès la première répétition. Il faut trouver le juste milieu entre quelque chose qui n’est ni trop facile, ni trop difficile.»

Le groupe appelé pour l’occasion Big Bang Youth Ensemble se produira entre midi et 16h le samedi et le dimanche aux alentours de l’esplanade ou près du musée national d’histoire naturelle. «Bref, nous serons ambulants et présents aux points stratégiques. On veut faire bouger et danser les gens. Créer du spectacle», poursuit Jeff, conscient de l’importance de tels moments pour éveiller les enfants aux sons.

Le live, ce vecteur idéal

«L’écran est un bon transmetteur mais le meilleur vecteur reste la musique live. Je travaille dans l’enseignement musical, j’ai des enfants à la maison et j’ai toujours cette passion de transmettre. Ce festival constitue une belle plateforme pour s’immerger dans la musique.»

Une fois le Big Bang derrière lui, Jeff Herr retournera à ses multiples projets dont Tele-Port que l’on a pu écouter lors du Siren’s Call. Avec Jérôme Klein au synthé, Pol Belardi à la basse et le Russe Zhenya Strigale au saxo, le quatuor de jazz a accaparé une belle place dans le paysage grand-ducal. «Ça me tient à cœur et j’aimerais beaucoup exporter ce projet au-delà des frontières», confie le batteur qui s’est construit un joli réseau depuis ses études aux Pays-Bas. «Mais il faut être sans cesse proactif car personne ne vient te chercher.»

Jeff Herr joue à saute-moutons avec ses projets. Il retrouvera ensuite Greg Lamy et Marc Demuth au Melunisa à l’occasion du Blues’n’Jazz Rallye le 15 juillet avant de penser aux vacances. En attendant, place au Big Bang Festival ce samedi à partir de 11h. Le site est accessible au prix de 15 euros pour le tarif normal, 9 euros pour le tarif réduit et 1,50 euro pour les gens qui bénéficient du Kulturpass.