«Fermer les yeux n'était pas une option»

Artiste hyper productif, Jérôme Reuter s’est tourné vers le conflit en Ukraine pour composer son prochain opus, «Gates of Europe», dont la sortie correspondra avec la fête nationale ukrainienne (24 août). Depuis son premier concert donné là-bas en 2015, le chanteur a tissé des liens étroits avec un public local qui l’accueille toujours avec la chaleur qui le caractérise malgré les mois angoissants qui défilent sans qu'un ciel bleu ne pointe à l'horizon. Le samedi 28 juillet, le Luxembourgeois se produira au Faine Misto Festival, l'un des rendez-vous phares de la scène rock en Ukraine. Une présence risquée mais complètement assumée.

Jérôme, vous venez de passer une semaine de résidence à la Kulturfabrik. Pour mieux préparer vos retrouvailles avec l’Ukraine? Ce n'est pas le but premier. L'idée, c'était de travailler sur l'éclairage pour la grande tournée d'octobre qui comptera une trentaine de dates dans 18 pays. Mais oui, on va aussi définir le set de 50 minutes que nous jouerons à Lviv le 28 juillet.

Est-ce risqué de jouer dans un tel festival alors que le conflit bat toujours son plein? Oui, nous n'avons aucune garantie. Mais statistiquement, c'est plus risqué de traverser l'Allemagne et la Pologne en voiture que de se produire dans une ville relativement épargnée même si elle fut la cible d'attaques mortelles en début de mois.

Quatre jours avant le déclenchement de la guerre, j’étais présent à Odessa malgré les conseils de plusieurs personnes ici au pays qui m'invitaient à ne pas y aller

Pourquoi tenez-vous à être présent là-bas? Parce que j'ai noué des liens particuliers avec des gens qui nous suivent depuis des années. Mon premier concert remonte à 2015 puis, quatre jours avant le déclenchement de la guerre, j’étais présent à Odessa malgré les conseils de plusieurs personnes ici au pays qui m'invitaient à ne pas y aller. J’ai joué deux concerts. Le troisième fut annulé. J’avais déjà reporté deux fois ma venue en raison du Covid. J'étais déterminé à y aller.

Vous n'en n’étiez pas à votre coup d’essai puisqu’après 2015, vous y êtes retourné plusieurs fois, non? Exactement. La scène de Kiev n'était pas sans me rappeler celle de Berlin dans les années 90. Avec des gens de bonne volonté qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui sont capables de monter de bons projets avec un certain professionnalisme.

Vous êtes l'un des artistes luxembourgeois qui s'exporte le mieux. Moscou vous a notamment réservé de jolis accueils, non? Oui, ça fait partie des souvenirs qui m'ont le plus marqué depuis que je tourne. Tout est exponentiel là-bas, notamment la taille des scènes qui peut être impressionnante. Je pense qu'il sera toutefois difficile d’y retourner sous peu. Je ne pense pas qu'ils m’accueilleraient à bras ouverts.

Quand tu connais des gens qui connaissent des gens qui se font massacrer, fermer les yeux n'est pas une option

On vous sent plus militantiste que par le passé où vous reconnaissiez prendre connaissance des événements dans les conflits sans toutefois prendre parti. J’ai souvent été observateur. C’est plus facile de juger avec le recul mais ici, ça m'a touché personnellement et je ne me sentais pas rester externe à tout ça. Quand tu connais des gens qui connaissent des gens qui se font massacrer, fermer les yeux n’est pas une option. Et ça m'énerve quand j'entends dire que c'est une petite crise entre voisins pour un petit territoire comme le Donbass et que c'est loin de chez nous. Non, c'est à notre porte.

Avez-vous senti que la culture et les concerts en particulier permettaient au peuple ukrainien de se changer les idées? Absolument. En mars 2022, j'ai donné un petit concert à partir de mon appartement ici au pays pour une œuvre de charité. J'ai voulu continuer ce travail et aider mes copains qui recueillent des gens dans une maison. Mais je voulais le faire là-bas. Alors, je me suis rendu en Ukraine pour faire un stream. C'est très émouvant de se rendre sur place et de voir que des soldats quittent le front pour venir à un concert, prennent des jours de congés pour ça, apportent un drapeau avec des signatures de camarades qui ne seront peut-être plus là quelques jours plus tard. Mais se produire là-bas, ça donne de la force mentale à la population. Sans prétention, on a un petit nom dans la scène locale. Alors, si on peut aider…

Les Ukrainiens ne déposeront jamais les armes car aucune alternative n’est possible. Sinon, ça ne s'appellera plus l'Ukraine

Sentez-vous une résilience de tous les instants au contact de la population ou avez-vous déjà constaté une certaine lassitude? Les Ukrainiens ne déposeront jamais les armes car aucune alternative n'est possible. Sinon, ça ne s'appellera plus l'Ukraine. Mais quand il y a eu deux à trois semaines de bombardements quotidiens sur Kiev comme en mai 2022, le moral est touché. Les alarmes résonnent la nuit et empêchent de dormir. Ça mine le moral.

N'avez-vous pas eu peur que l'on vous taxe de récupérateur quand vous partez au chevet de l'Ukraine? Bien sûr. Je cristallise beaucoup de critiques de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Comme quand on joue à Tel Aviv et qu'on nous reproche de jouer pour Netanyahou. Mais quand on s'est produit aux Etats-Unis, personne ne nous a dit que nous étions là pour Trump. J'ai peut-être perdu un peu de mon innocence mais je fais ce que j'ai envie de faire. Je serai le premier content le jour où on ne fera plus de concerts de charité. Aller jouer en Ukraine, ça nous coûte de l'argent. Tous les bénéfices sont versés aux militaires et aux réfugiés. Mais je suis content d'y aller.