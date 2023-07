Kendrick Lamar, Maneskin, DJ Snake, Powerwolf... Où voir vos artistes préférés cet été ?

Share this with email

Mardi soir, Arctic Monkeys a fait le plein au Kirchberg: 15.000 fans ont assisté au concert. Mardi prochain, 11 juillet, celui de Robbie Williams au même endroit est également "sold out". Les billets sont partis à une vitesse folle, si bien qu'une deuxième date a été ajoutée: la star anglaise sera également sur la scène du Luxexpo Open Air lundi 10 juillet. Et là, il reste encore des places !

La saison des festivals bat son plein, et il y a de quoi faire au Luxembourg et dans la Grande Région (et un peu au-delà...). Il y en a pour tous les goûts, tous les styles musicaux, dès ce jeudi aux Ardentes à Liège et jusqu'au début du mois de septembre avec Maneskin à Nancy.

Au Luxembourg

Les concerts en plein air ne sont pas l'apanage du Kirchberg. L'abbaye de Neimënster en accueille deux la semaine prochaine, avec Kraftwerk et Royal Blood. Avant cela, les amateurs de blues ont rendez-vous à Lasauvage et au Fond-de-Gras à Differdange dès ce samedi, avant de se retrouver dans la capitale samedi 15 juillet pour le Blues'n'Jazz Rallye. On n'oublie pas le festival de Wiltz, en cours, et l'e-lake festival en août pour les amateurs de musique électro.

Il reste des places pour le concert de Robbie Williams lundi au Kirchberg. Celui de mardi est complet.

Le festival Blues Express a lieu ce samedi 8 juillet à Lasauvage et au Fond-de-Gras, à Differdange.

Le mythique groupe allemand Kraftwerk se produit à l'abbaye de Neimënster.

L'artiste belge Selah Sue est la tête d'affiche du festival de Wiltz. Elle s'y produit le 14 juillet.

Rendez-vous à Pfaffenthal, Clausen et au Grund le samedi 15 juillet pour le Blues'n'Jazz Rallye.

La musique électro est reine du 13 au 13 août à Echternach.













En Belgique

A Liège, on maîtrise les standards du hip-hop, et le festival des Ardentes gâte à nouveau les amateurs du genre, dès ce jeudi et jusqu'à dimanche. Kendrick Lamar, Travis Scott ou encore DJ Snake sont au rendez-vous ! Toujours ce week-end, en province de Luxembourg, Bertrix vivra au rythme du Baudet'stival avec une belle brochettes d'artistes francophones. A l'autre bout de la Wallonie, le Dour Festival accueille, entre autres, Damso et Orelsan mi-juillet, tandis que fin août, les Solidarités de Namur verront passer les Toulousains Bigflo & Oli.

DJ Snake est une des têtes d'affiche des Ardentes à Liège. Le festival démarre ce jeudi 6 juillet.

Gims se produit au Baudet'stival à Bertrix. Un concert lumineux et électrique, assurément.

Passé par les Francofolies d'Esch début juin, Orelsan est aussi à l'affiche du Dour Festival.

Bigflo & Oli sont attendus sur la scène des Solidarités à Namur, fin août.









En France

Avouons-le, question festivals de l'été, la Lorraine ne pèse pas bien lourd face à ses voisines de la Grande Région. Notons tout de même que le Nancy Open Air propose des concerts jusqu'à début septembre, avec Maneskin en l'occurrence. Il faut donc pousser un peu plus loin: en Alsace, avec la Foire aux vins de Colmar ou le festival Au Grès du Jazz de la Petite Pierre (à deux pas de la Moselle, un des meilleurs festivals du genre en France), ou encore dans les Ardennes, pour le Cabaret vert à Charleville-Mézières.

Maneskin est à l'affiche du Nancy Open Air le 6 septembre.

Franz Ferdinand est de passage en Alsace pour la Foire aux vins de Colmar.

Thomas Dutronc fait une escapade au festival Au Grès du Jazz de la Petite Pierre.

Hey boy, hey girl! Chemical Brothers est attendu au Cabaret vert le 18 août.

Cypress Hill est à l'affiche du Cabaret vert le 19 août.











En Allemagne

Sarrebruck a aussi son festival Open Air. Le groupe de techno allemand Scooter, qui a traversé les générations, s'y produit le 14 juillet. Le lendemain, place au power metal de Powerwolf: le groupe jouera à domicile, ses membres sont originaires de la capitale sarroise. On fait le grand écart, pour évoquer le Mosel Musikfestival qui se déroule durant tout l'été avec de nombreux concerts de musique classique à Trèves et dans toute la vallée de la Moselle (jusqu'au Luxembourg). Enfin, mi-août, retour en Sarre, à Püttlingen pour le festival au nom le plus mystérieux de toute cette sélection: le Rocko del Schlacko.

Powerwolf joue à la maison, à Sarrebruck, le 15 juillet.

Le plein de techno allemande avec Scooter à Sarrebruck le 14 juillet.

Le Mosel Musikfestival se déroule durant tout l'été, et même jusqu'au 3 octobre.

Peter Fox est à l'affiche du Rocko del Schlacko, à Püttlingen en Sarre.