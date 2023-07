La grève des acteurs et scénaristes hollywoodiens inquiète jusqu'au Luxembourg

Promotion de films non assurée, retards de production et décalage de sortie des films au cinéma en perspective, la grève des acteurs et scénaristes américains n'est pas sans conséquence en Europe, et a fortiori au Luxembourg.

Le cortège des grévistes de la Writers Guild of America et de la Screen Actors Guild passe devant les studios de Disney. © PHOTO: AFP

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ils se sont mis d'accord pour la première fois depuis 1960. Les acteurs hollywoodiens ont rejoint les scénaristes dans leur grève, dans l'espoir d'obtenir de meilleures rémunérations fixes et résiduelles, notamment sur les contenus de streaming. En mettant Hollywood à l'arrêt, les professionnels entendent faire plier les studios de production et les plateformes de streaming, et engager une renégociation de leurs grilles salariales.

Lire aussi :«Le monde entier veut venir travailler avec nous»

Avec ce mouvement, la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes, et la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs, paralysent totalement la production de films américains, mais pas seulement. Au-delà d'entraver l'écriture et le tournage des œuvres, ce double mouvement social impacte également la promotion des films actuellement ou prochainement à l'écran, et ce, à travers le monde.

Après la désertion par l'ensemble des acteurs de l'avant-première londonienne d'«Oppenheimer» à la mi-juillet, c'est désormais la Mostra de Venise qui se voit contrainte de remplacer le film d'ouverture de sa 80e édition, «Challengers» de Luca Guadagnino, par une production italienne. En cause: l'absence des acteurs américains pour assurer la promotion du film.

Vers une revalorisation des aides au Luxembourg

Pour Guy Daleiden, le directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, ces scènes sont vouées à se répéter tant qu'un compromis ne sera pas trouvé entre les acteurs, les scénaristes et les studios. «Les comédiens membres du syndicat, qui sont sur la même longueur d'onde que les scénaristes, continueront à bouder la promotion, et leur présence sur les festivals ne sera pas assurée», indique Guy Daleiden, qui précise suivre le mouvement.

Guy Daleiden confie trouver «curieux» le fait que les studios de production n'aient toujours pas trouvé de compromis avec les acteurs et les scénaristes. © PHOTO: Gilles Kayser

Doit-on craindre la propagation de cette grève? À la connaissance du spécialiste du cinéma, aucun préavis n'a encore été déposé en Europe ou au Luxembourg. «Aux États-Unis, on parle de studios de production et non de producteurs indépendants comme en Europe», rappelle le directeur du Film Fund. Comme de l'autre côté de l'Atlantique, les travailleurs du secteur voient leurs salaires encadrés par des grilles de rémunération. «Je crois que tout le monde doit être rémunéré à sa juste valeur. Si on ne l’est pas, il faut se battre. Sans arrangement, il pourrait y avoir une grève des travailleurs du cinéma comme dans les autres secteurs de l’économie», estime Guy Daleiden.

Une telle situation semble cependant encore loin de la réalité du terrain au Luxembourg. Dans le but de pouvoir répondre aux préoccupations des acteurs, réalisateurs et producteurs luxembourgeois, le Film Fund organise régulièrement des réunions avec ces derniers. «Étant donné l'augmentation du coût de la vie, nous sommes en train de repenser, de redéfinir nos aides aux réalisateurs et aux auteurs dans le cadre de l'écriture et du développement des œuvres», confie le directeur du fonds. Un ajustement des conditions de demande d'aide, ainsi que des montants maximums accordés, sont notamment en réflexion.

Si cette grève devait être amenée à perdurer, cela pourrait avoir des implications sur les productions européennes, les différentes plateformes pouvant chercher à investir davantage sur le Vieux continent. Guy Daleiden Directeur du Film Fund

Par ailleurs, l'arrêt des productions outre-Atlantique laisse présager un décalage de la date de leur sortie sur grand écran à travers le monde. Une autre répercussion qui n'est pas sans inquiéter le directeur du Film Fund. «On avait déjà eu ce problème pendant la crise sanitaire. Tous les films prêts ont été balancés au cinéma, et à un moment donné, il y avait tellement de films que certaines productions ne sont pas sorties du tout. Cette grève aura une répercussion sur les cinémas.»

Plus d'investissements en Europe

Et si ces répercussions pouvaient se transformer en aubaine pour le cinéma européen? C'est en tout cas ce que suggère Guy Daleiden. «Si cette grève devait être amenée à perdurer, cela pourrait avoir des implications sur les productions européennes, les différentes plateformes pouvant chercher à investir davantage sur le Vieux continent. Cela pourrait être une possibilité, car Netflix dispose d'écoles de scénaristes en Europe», avance le directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

La critique des possibilités éventuelles que l'IA apporterait à la création des œuvres atteint un stade intéressant. Guy Daleiden Directeur du Film Fund

Parallèlement, plusieurs voix s'élèvent déjà à travers le continent, dans le but de faire pression sur les différentes plateformes de streaming afin qu'elles investissent davantage dans des productions européennes, fait savoir le spécialiste. «Ces entreprises profitent des abonnements en Europe, et y font la promotion des productions américaines, ce qui nourrit les revendications qui existent pour que les plateformes investissent davantage dans la création locale, régionale.»

Si les revendications salariales des acteurs et des scénaristes ont cristallisé les discussions entre les travailleurs et les studios de production, les petites mains du cinéma ont fait part d'un autre sujet d'inquiétude: l'intelligence artificielle. Les grévistes veulent en effet obtenir des garanties concernant l'utilisation de l'IA dans le domaine artistique. «La critique des possibilités éventuelles que l'IA apporterait à la création des œuvres atteint un stade intéressant, car on s'attaque à ce qu'est l'IA, ce qu'elle représente, les risques et les possibilités qu'elle peut nous apporter», estime Guy Daleiden.

Lire aussi :Kinepolis a retrouvé des couleurs au Luxembourg

Pour le directeur du Film Fund, un encadrement de l'intelligence artificielle est cependant nécessaire, notamment au niveau salarial. «Quand un scénariste crée une œuvre, écrit une série, mais que la plateforme décide de faire écrire les saisons suivantes par l’IA, l’écrivain a peur de ne pas recevoir d’indemnités pour ces saisons supplémentaires», illustre le spécialiste qui précise qu'au lieu d'interdire l'IA, il est nécessaire «d'en profiter pour qu'elle puisse profiter à l'humain».

À Hollywood, les piquets de grève ne sont visiblement pas près de se dégarnir, à en croire les déclarations effectuées par les grévistes à des médias américains. Certains acteurs ont ainsi indiqué que la grève pourrait durer jusqu'en 2024. Un constat qui n'étonne pas Guy Daleiden, qui rappelle que le calage d'une production est un processus long.