Le Cabaret vert espère accueillir 120.000 festivaliers

Situé à deux heures de Paris et de Bruxelles et à environ de 1h30 du Luxembourg, la ville de Charleville-Mézières, dans les Ardennes françaises, est idéalement située pour accueillir un festival. Cela tombe bien puisque du 16 au 20 août prochain, le Cabaret Vert reprendra ses droits au Square Bayard. Au programme: environ 150 artistes répartis sur cinq jours de festival. Avec de très grosses têtes d'affiche prévues: Calvin Harris, Damso, Lomepal, The Chemical Brothers, Cypress Hill ou encore Dropkick Murphys. Le directeur du festival, Julien Sauvage, évoque cette nouvelle édition attendue de pied ferme.

Julien Sauvage, vous êtes le directeur du festival du Cabaret Vert, comment se déroule l'organisation de l'événement? Jusqu'à présent, tout va très bien. On attaque vraiment le gros du montage ce 31 juillet. On ne voit pas vraiment de galère particulière pour le moment donc pourvu que cela dure !

Les dernières éditions ont été quelque peu perturbées en raison de la crise sanitaire. Se dirige-t-on vers une édition «classique» cette année? C'est un peu l'impression qu'on a, oui. On avait voulu proposer quelque chose durant la pandémie, bien que ce n'était pas du tout le même format. Lors de l'édition 2022 (qui avait réuni un total de 125.000 personnes, un record, NDLR), on s'est rendu compte qu'on avait un peu perdu nos habitudes, qu'on était un peu dans le flou après ces années d'absence. Mais ici, cette année, j'ai l'impression que nous sommes beaucoup plus sereins. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer le festival d'année en année.

Justement, comment le festival a-t-il, selon vous, évolué au fil des années? Au départ, il faut savoir que le Cabaret Vert a été créé pour filer un coup de main au territoire. Les Ardennes étaient jusqu'alors rarement bien placées sur la carte de France et on n'avait pas l'image d'un territoire dynamique. On a donc toujours fait très attention à l'image qu'on renvoie de notre événement, en nous améliorant au fil des éditions donc. De 10.000 festivaliers lors de la première édition, on est passé à 125.000 pour la 16e. Mais au-delà de l'aspect des chiffres, on s'est également amélioré sur de nombreux autres axes. On est notamment très forts sur la qualité d'accueil, sur la scénographie. Je pense aussi qu'on est l'un des festivals où l'on y mange et où l'on y boit le mieux. Par exemple, on propose 57 bières différentes sur le site, dont de très nombreuses brasseries artisanales et indépendantes situées dans la région.

Et puis, en termes de programmation, le Cabaret Vert est même devenu incontournable dans la Grande Région... Sur la région administrative du Grand Est, il est clair qu'on est le plus gros événement culturel annuel. Et ce, alors qu'on est parti de rien...

Julien Sauvage est le directeur du Cabaret Vert. © PHOTO: Arnaud Gratia

D'ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres festivals, vous continuez à faire le choix d'une programmation très équilibrée entre le rap, l'électro, le rock et la pop tandis que d'autres événements se sont tournés majoritairement vers le hip-hop... On a toujours été sur les musiques actuelles. A l'époque, c'était surtout le rock qui avait le vent en poupe. Il est clair qu'on essaye d'avoir l'affiche la plus éclectique possible pour avoir une grande fête populaire et améliorer le territoire. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'on a multiplié les scènes. Après, il est clair qu'il y a davantage de rap que lors des premières éditions et c'est tout simplement en raison du fait que c'est le genre qui est le plus écouté à l'heure actuelle. Et on a envie d'être un festival ancré dans la modernité et pas bloqué dans les années 90.

En comparaison avec les autres gros festivals, on reste probablement le festival le moins cher.

Le site peut accueillir jusqu'à 26.000 personnes par jour. © PHOTO: Cabaret Vert

En Belgique, une polémique entourant l'augmentation parfois conséquente des prix des billets est apparue. De votre côté, avez-vous dû vous résoudre à augmenter vos tarifs également? Depuis que le festival existe, le prix des billets a été amené à augmenter de manière régulière. L'ensemble de nos frais ont augmenté, donc c'est assez logique que le prix des billets augmente en conséquence. Pour autant, en comparaison avec les autres gros festivals, on reste probablement le moins cher. On est à 55€ le billet pour la journée de jeudi, vendredi et samedi, ce qui est assez peu quand on voit le nombre d'artistes programmés. Le mercredi est légèrement plus cher (63€) du fait d'une programmation un peu plus importante (Calvin Harris, Damso, Hamza, etc.).

Nous sommes bien conscients que cela peut devenir cher pour certains ménages et c'est pourquoi la journée de dimanche est plus accessible avec un tarif d'entrée fixé à 25€. C'est une journée plus familiale mais sans compromis sur la qualité des artistes puisque Selah Sue, Soolking ou encore Juliette Armanet se produiront ce jour-là.

Le budget du festival augmente lui aussi d'année en année. Cette année, il est aux alentours de dix millions d'euros.

Les cachets des artistes ont sans aucun doute augmenté également... Oui, cela devient même complètement dingue ! Le budget du festival augmente lui aussi d'année en année. Cette année, il est aux alentours de dix millions d'euros.

Comment se passe la vente de billets à l'heure actuelle? La vente de billets se passe plutôt assez bien. Après, depuis que le covid est passé, nos courbes de ventes n'ont plus rien à voir avec ce qu'on vivait avant. C'est beaucoup plus compliqué d'anticiper et de prévoir. Cela dit, on sait que traditionnellement, c'est toujours dans les dernières semaines qu'on réalise le plus de ventes. Aujourd'hui, il reste encore des billets disponibles pour tous les jours. On espère bien arriver à 120.000 festivaliers sur 130.000 possibles, soit 26.000 personnes par jour.

Le festival dispose même de son propre espace BD et est même devenu l'un des plus gros festivals du genre en France

Le Cabaret Vert, ce n'est d'ailleurs pas que de la musique... On est effectivement très ouvert sur tous les arts. On a, par exemple, un espace dédié à l'art de rue. Le festival dispose même de son propre espace BD et est même devenu l'un des plus gros festivals du genre en France avec 70 auteurs qui sont attendus, dont certains qui sont rarissimes en festival, comme Loisel. Le festival disposera également de deux salles de cinéma avec pas moins de 200 projections prévues, courts et longs métrages. Bref, on mise beaucoup sur la qualité d'accueil pour que chaque festivalier puisse passer un bon moment.

Pour la prochaine édition, on va créer notre propre centrale hydroélectrique en plein cœur du site

Quid de l'aspect durable du festival? On est les pionniers en la matière depuis la première édition du festival, on est d'ailleurs labellisé sur ce point ! Il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Pèle-mêle: on dispose de notre propre centre de tri sur le site du festival et on a des équipes qui, 20h sur 24, éventrent les sacs-poubelles afin de trier une nouvelle fois. L'eau est gratuite pour l'ensemble du public, on privilégie les circuits courts, etc.

L'année dernière, on a lancé un grand bilan carbone qui permettra par la suite un plan de transition énergétique dans le but de considérablement baisser notre consommation. Par ailleurs, dans le cadre de la prochaine édition, on va créer notre propre centrale hydroélectrique en plein cœur du site, tout en développant l'aspect photovoltaïque. Et au niveau du site en lui-même, prévoyez-vous, à terme, de déménager le festival?

Justement, en 2024, nous procéderons à un redéploiement du site. Concrètement, on va rester sur le même site, mais la ville de Charleville-Mézières a entamé d'importants travaux, car nous commencions à y être un peu à l'étroit. On va donc bouger les scènes, et les espaces, ça va être un gros jeu de chaises musicales. On aime notamment beaucoup l'idée de ce pont temporaire qui traverse la Meuse et qui permet de rejoindre les différentes scènes du festival.

