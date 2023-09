«Le corps est fragile mais je veux lui donner le pouvoir»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le corps au centre du jeu et la vie qui déroule sa bande originale à toute vitesse. Le danseur de Bissen, Isaiah Wilson, se produira le samedi 9 septembre à 19h à la Bannanefabrik dans le cadre du festival de danse Aerowaves. Le Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, associé à Neimënster, joue la carte de l'audace. Auscultation à cœur ouvert

Lire aussi :

Le Konschtpräis 2024 décerné à titre posthume à Marc Henri Reckinger

Isaiah, dans la courte bande annonce de votre spectacle, on peut voir un gros pansement sur votre corps. Que se passe-t-il? J'ai introduit un microphone Lavalier dans un stéthoscope afin qu'il rende compte du battement de mon cœur. C'est le fond sonore de ma pièce. C'est un crescendo naturel. Plus je danse vite et plus mon cœur bat rapidement au cours des 20 minutes que dure la représentation.

Nous sommes connectés à des liens invisibles, à des algorithmes et nous ne parvenons pas à mettre le doigt dessus.

Et ces 331 grammes alors? C’est le poids du cœur. Tout le monde en a un qui bat. Les gens peuvent ainsi comprendre les règles du jeu de cette pièce. C'est engageant pour le spectateur car ça crée une empathie.

Que voulez-vous montrer? Je veux questionner sur notre relation à notre libre-arbitre. Comment se retrouver dans une période qui passe à la vitesse de la lumière. Nous sommes connectés à des liens invisibles, à des algorithmes et nous ne parvenons pas à mettre le doigt dessus. Le corps, lui, ne triche pas. C'est pour ça que je l'installe au centre de mon travail. Il a une date de péremption. Je ne prétends pas donner une réponse à ce que l'on peut contrôler ou pas. J'invite le spectateur à trouver son propre chemin. Certaines technologies sont là pour nous aider mais elles questionnent aussi. La culture est quelque chose qui nous sauve. Nous-même, nous pouvons nous en sortir à travers un ressenti ou un raisonnement. Le corps est fragile mais je veux lui donner le pouvoir.

© PHOTO: D. R.

Vous alternez un seul en scène avec un autre spectacle où vous vous retrouvez en duo avec Sarah (Baltzinger). L'approche est différente? Avec Sarah on a voulu revenir à quelque chose de dépouillé. On s'est demandé de quoi avions-nous besoin pour nous produire. Nous avons opéré sans musique, ni lumière, ni costume flashy. Juste la distorsion des corps. On est plongés dans la vulnérabilité. On voit ainsi tous les détails car on ne peut se concentrer sur rien d’autre. On voulait aller vers quelque chose de très brut.

Je n’aime pas prendre trop d’informations et faire des compromis

Etes-vous une éponge qui absorbe les conseils d'un peu partout ou préférez-vous n’en faire qu'à votre tête? Il y a juste deux ou trois personnes à qui je me confie. Je n'aime pas prendre trop d'informations et faire des compromis. Je tiens à mes idées. Dans le cinéma, j’aime travailler dans une petite équipe et donner un côté artisanal à un projet. Mes influences, elles, sont multiples. J'ai fait le Lycée des Arts et Métiers. J'ai touché un peu à tout. La sculpture, le dessin, le design, l'histoire de l’art. Ça vous donne une certaine ouverture. Puis je suis allé à Codarts à Rotterdam pour apprendre la danse. J'essaie ainsi de garder une certaine ouverture d'esprit. Je note dans un petit carnet les petites choses de la vie. Comment détourner des objets. Comment les gens fonctionnent. Parfois on ne peut pas dire des choses avec des mots, alors je le dis avec mon corps.

La nature est l’une de vos principales inspirations? Oui, j'ai grandi tout près d’elle. J'aime son calme, son côté apaisant. Je suis quelqu'un de minimaliste. J’aime me concentrer sur des choses qui comptent.

© PHOTO: D. R.

Quel est le sens de votre démarche quand vous créez? Je me demande comment créer des liens entre des choses qui n'en ont pas au premier regard. Lorsque je vois un artiste utiliser des bonbons pour parler du cancer, ça me touche. La forme est parfois secondaire. Prenez une fusée de la NASA. Ce n'est pas très glamour à l’intérieur mais tout est étudié à l'extrême pour être pratique. La forme est donnée par rapport à la nécessité. J'aime voir mon travail à travers ce prisme.

«Submerge», un projet dans lequel je me trouve immergé, va bientôt sortir

Se produire au Luxembourg, ça reste particulier pour vous? Oui, c'est toujours bien de retrouver le pays, la famille et les amis. Ce fut difficile de partir mais ce sont les nécessités du travail. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup voyager. J'ai toujours besoin de deux ou trois jours d'adaptation quand je pars à l'étranger. Ça demande de l'énergie et ça m'épuise plus que ça ne m'apaise. J'aime être dans le calme.