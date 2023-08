Le Konschtpräis 2024 décerné à titre posthume à Marc Henri Reckinger

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

La distinction ne sera décernée qu'en octobre mais l'annonce a été faite ce lundi 28 août: le Konschtpräis 2024 est attribué à Marc Henri Reckinger, né en 1940 et décédé il y a quelques jours.

Lire aussi :

Berthe Lutgen remporte le premier prix des arts visuels

«Avec Marc Henri Reckinger, nous honorons un artiste, un homme, une carrière, une vie consacrée à l'art et à l'engagement social», explique la ministre de la Culture, Sam Tanson, dans un communiqué de presse. «A chaque époque, il est important d'être ouvert, tolérant et critique vis-à-vis du monde qui nous entoure et des défis d'une société démocratique et pluraliste, et l'œuvre contemporaine de ce grand artiste nous fait réfléchir et nous incite à agir. Le travail et l'engagement de Marc Henri Reckinger sont des éléments et des contributions essentiels au dialogue social et ont en outre le mérite de favoriser durablement et de manière avérée le développement et la transformation de la scène artistique au Luxembourg.»

Le jury, mis en place par le ministère, a choisi Reckinger à l'unanimité. Car «l'œuvre de Marc Henri Reckinger est l'un des rares exemples dans notre pays d'un art contestataire visant à dénoncer les dérives du capitalisme et les dirigeants politiques nationaux et internationaux qui le représentent.»

Ces dernières années, Marc Henri Reckinger a notamment présenté ses œuvres à l'Espace H2O. © PHOTO: Lex Kleren

Le jury retrace le CV de l'artiste : «Comme Berthe Lutgen, qui a reçu le premier Konschtpräis en 2022, Marc Henri Reckinger fait partie de la génération d'artistes qui ont provoqué un renouveau de la vie artistique au Luxembourg dans les années 1960. Élève de Roger Castel, l'un des principaux représentants de l'École de Paris de l'après-guerre, il s'est très tôt détourné de la peinture abstraite. Il devint l'initiateur et le cofondateur des Granges de Consdorf et du Groupe de travail artistique (rebaptisé plus tard Initiative 69), les deux principaux mouvements de protestation artistique de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Il fut également l'un des tout premiers à exposer dans notre pays des œuvres inspirées du pop art, du hard-edge et de l'art conceptuel, et à faire connaître ces mouvements artistiques au Grand-Duché.»

La politique et le politique dans l'image

Dans ses tableaux, Marc Henri Reckinger pose souvent un regard critique sur notre époque. © PHOTO: Lex Kleren

«Après un intermède de plusieurs années durant lequel il s'est consacré exclusivement à la politique, Reckinger est revenu à la peinture à la fin des années 1970 et a désormais suivi sa propre voie. Il s'est d'abord tourné vers le réalisme socialiste qui, contrairement au réalisme d'Europe de l'Est qui exalte l'idéologie du pouvoir en place, lui permet de créer des œuvres critiques dans lesquelles il condamne les injustices sociales et les politiques d'oppression dans le monde, puis vers le cubisme, l'un des mouvements artistiques qui, selon lui, a le plus contribué à révolutionner les arts plastiques au siècle dernier», souligne le jury à propos de la force explosive de l'œuvre de Reckinger.

Reckinger a également souvent remis en question la manière de montrer son art ou son expression. © PHOTO: Archiv LW

«Depuis le pop art de la fin des années 1960 jusqu'à ses œuvres les plus récentes, Marc Henri Reckinger s'est engagé pour un monde meilleur en utilisant l'art comme outil de protestation et de lutte permanente», écrivent Jamie Armstrong, Christian Mosar, Ruud Priem, Edmond Thill et Danièle Wagener pour expliquer leur décision.

1963 : une des premières images de Marc Henri Reckinger, tirée des archives du Luxemburger Wort. © PHOTO: Archives LW

La remise du prix au peintre à titre posthume devrait avoir lieu en octobre 2024 au Musée national. Le prix est décerné tous les deux ans pour l'ensemble de l'œuvre d'un artiste.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.