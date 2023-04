Les lauréats du Luxembourg Photography Award célébrés

Lët'z Arles

Ce mardi 18 avril, les gagnants Daniel Wagener et Rozafa Elshan ont été récompensés au Pomhouse à Dudelange. Retour en images.

«L'accompagnement des artistes dans le cadre du Luxembourg Photography Award s'est clairement renforcé ces dernières années», a expliqué au Luxemburger Wort Cécilia Zunt Radot, la directrice de Lët'z Arles, l'association de promotion de la photographie luxembourgeoise.

Créé par Lët'z Arles, en collaboration avec le Centre national de l'audiovisuel (CNA) et avec le soutien du ministère de la Culture, ce prix vise à donner plus de visibilité aux photographes luxembourgeois. Le prix est un symbole de la valorisation des œuvres photographiques grand-ducales.

1 / 5 Remise du Luxembourg Photography Award au Pomhouse à Dudelange. © PHOTO: Sandra Packard

2 / 5 Remise du Luxembourg Photography Award au Pomhouse à Dudelange. © PHOTO: Sandra Packard

3 / 5 Remise du Luxembourg Photography Award au Pomhouse à Dudelange. © PHOTO: Sandra Packard

4 / 5 Remise du Luxembourg Photography Award au Pomhouse à Dudelange. © PHOTO: Sandra Packard

5 / 5 Remise du Luxembourg Photography Award au Pomhouse à Dudelange. © PHOTO: Sandra Packard











Professionnalisation et visibilité

Les lauréats du Luxembourg Photography Award (LUPA) de cette année sont Daniel Wagener et Rozafa Elshan. L'artiste interdisciplinaire Daniel Wagener a convaincu avec son œuvre «Opus Incertum» et peut maintenant l'exposer en juillet aux «Rencontres d'Arles» dans le sud de la France. La photographe Rozafa Elshan, née en 1994, a reçu le Luxembourg Photography Award Mentorship - une résidence d'artiste encadrée de trois mois en collaboration avec l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles, qui doit contribuer à la poursuite de sa professionnalisation.

Les deux artistes auront la possibilité de voir leurs œuvres publiées dans un livre. Comme l'a souligné Cécilia Zunt Radot lors de son discours, les publications de livres jouent un rôle important pour les photographes et contribuent durablement à leur visibilité.

Rozafa Elshan (à gauche) et Daniel Wagener (à droite) ont été récompensés par le Luxembourg Photography Award de cette année. © PHOTO: Sandra Packard

Les deux lauréats ont déjà été annoncés en novembre 2022, mais ils ont été officiellement récompensés le mardi 18 avril au soir à la Pomhouse de Dudelange. Une soirée festive au cours de laquelle les projets des lauréats ont été présentés en détail.

Des visions urbaines dans une chapelle

Le LUPA et les «Rencontres d'Arles» sont, comme l'a expliqué Paul Lesch, actuel directeur du CNA, «la vitrine parfaite pour la photographie luxembourgeoise». Enfin, le salon de la photographie d'Arles attire chaque année de nombreux visiteurs. Parmi eux, non seulement des professionnels et des connaisseurs, mais aussi des amateurs, des personnes intéressées par la photographie et des classes d'école.

1 / 3 «Opus Incertum», 2022 © PHOTO: Daniel Wagener

2 / 3 «Opus Incertum», 2022 © PHOTO: Daniel Wagener

3 / 3 «Opus Incertum», 2022 © PHOTO: Daniel Wagener







Après la parution en juin d'un livre sur l'«Opus Incertum» de Daniel Wagner, son projet sera présenté du 3 juillet au 24 septembre à la chapelle de la Charité à Arles. Une exposition qui joue avec le lieu de la chapelle, le questionne et constitue une réflexion sur notre société. C'est ce qu'a expliqué Danielle Igniti, commissaire de l'exposition et directrice artistique de Daniel Wagener, lors de la remise du prix.

L'installation est un dispositif d'étagères préfabriquées, de supports industriels, remplis d'images de chantiers contemporains, de visions urbaines et de traces de bâtiments passés et présents.

«Morceaux de seconde» © PHOTO: Rozafa Elshan

Rozafa Elshan s'est nourrie de la thématique «Espaces Imprimés» imposée par l'École Nationale Supérieure de la Photographie lors de sa résidence de trois mois, qui s'est déroulée de fin janvier à début avril 2023. «Les aspects et les dimensions de l'impression déjà développés dans le cadre de ma recherche ont pu prendre une forme plus condensée grâce à ce contexte.»