Quand les Rotondes conjuguent l'art et la manière

Le «fait maison» est la marque de fabrique des institutions culturelles qui ne cèdent pas aux tendances éphémères. Aux Rotondes, on a remis les mains dans le cambouis pour proposer une nouvelle saison éclectique et pointue.

Sans strass ni paillettes, mais avec l'authenticité d'une vraie démarche artistique. L'équipe des Rotondes, placée sous la houlette de son directeur, Steph Meyers, a levé le voile ce mardi sur le calendrier dense et varié que proposera ces prochains mois ce lieu au cachet sincère. Et ce n'est pas parce qu'elle s'invite dans toutes les conversations que l'intelligence artificielle viendra mettre son nez dans une programmation vivante concoctée avec amour.

A chaque responsable son pré carré. Laura Graser, chargée des arts de la scène et labos résume la situation et son travail en une phrase. «Il n’y a pas de format classique car nous ne sommes pas un lieu classique.» Faites-vous votre propre idée avec The Making of Berlin, une performance déroutante où le documentaire côtoie la fiction. S’ils ne sont pas toujours à la manœuvre, les Rotondes soutiennent des créations comme Casimir de la compagnie belge Arts & Couleurs ou encore À propos Liewen du collectif luxembourgeois Kopla Bunz.

Une programmation musicale pointue

Le partage et la transmission seront au cœur des nombreux ateliers créatifs destinés au jeune public. Comment changer la mauvaise réputation des pigeons avec des contes (Vulle-Mättien & Kättien), apprendre à inventer le bruit de la neige par de l'impro théâtrale (Wéi kléngt Schnéi? pendant les Chrëschtdeeg), ou encore passer une journée à jouer avec l'ombre et la lumière (Märerchersdag pendant Fabula Rasa): l'impossible n'est pas une option lorsqu'on laisse son imagination vagabonder.

La programmation musicale pointue de l'enseigne située à deux pas de la gare n'est plus à prouver. Pendant toute l'année et davantage encore durant les Congés Annulés, une appellation désormais ancrée dans les mémoires, les découvertes succèdent aux projets déjà bien nés et en pleine ascension. «Le festival est un vrai lieu de rendez-vous. On veut que les gens qui viennent juste boire un verre entendent un truc et se disent que ce serait sympa de revenir pour un concert», explique le programmateur Marc Hauser.

Touche luxembourgeoise

Pêle-mêle, on soulignera la venue des déjantés New-Yorkais de «A place To Bury Strangers» (30 juillet), celle des excellents Irlandais de «The Murder Capital» (9 août) traînant dans leur sillage un post-punk d'une redoutable efficacité ou encore celle des Américains de «Les Savy Fav» et leur son à peine moins dégrossi.

Ce menu sera agrémenté de spécialités locales pendant tout l’été. On pense à ENGLBRT (31 juillet), le projet de Georges Goerens et Niels Engel qui squatte les belles scènes du pays, à «Francis of Delirium», l'une des plus belles promesses de la scène locale ces dernières années qui aura l'honneur d'ouvrir ce festival le vendredi 28 juillet ou encore à cette affiche du 3 août avec «The Cookie Jar Complot» et «Ice In My Eyes».

Si vous êtes davantage dans l’action, l'installation Voie 15 est faite pour vous. Le visiteur peut laisser une trace plus ou moins artistique mais néanmoins personnelle. «C'est un projet typique des Rotondes: inattendu et ouvert à plein de formes d'expression», se réjouit Marc Scozzai, programmateur Arts visuels. L'exposition Turn On, consacrée aux animations mécaniques, aura de quoi déconcerter.

Il faudrait être un rien difficile pour ne pas trouver chaussure à son pied dans cette grande armoire bien achalandée. Premier rendez-vous le week-end prochain pour Block Party, deux jours d’exposition, d'ateliers, de performances, de conférences et de projections consacrées à la culture hip-hop qui fête son cinquantième anniversaire sous toutes ses formes. Du graffiti à la danse en passant par le beatboxing, le rap et Djing. La septième édition de la battle de danse On S'en Fish sera le fil rouge de la journée de dimanche.