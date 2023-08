Quatre films représenteront le Luxembourg au Festival international du film de Toronto

Parmi ces quatre coproductions, se trouve notamment le long-métrage «Do Not Expect Too Much From the End of the World», du réalisateur Radu Jude, primé au festival de Locarno.

Après Cannes, San Sebastian, Venise ou encore Locarno, les coproductions luxembourgeoises continuent leur voyage à travers les festivals de cinéma les plus prestigieux de la planète. En septembre prochain, le Grand-Duché sera bien représenté au Festival international du film de Toronto, l'un des festivals les plus importants d'Amérique du Nord.

Quatre coproductions luxembourgeoises seront à l'affiche de la 48e édition de la manifestation, qui aura lieu du 7 au 17 septembre. Parmi ces longs-métrages, on retrouve «Do Not Expect Too Much From the End of the World», du réalisateur Radu Jude, qui avait reçu le Prix spécial du Jury au festival de Locarno. Sélectionné dans la catégorie «Wavelengths Features», consacrée aux films visionnaires et expérimentaux, l'œuvre coproduite par le Luxembourg avec Paul Thiltges Distributions concourra aux côtés d'une seconde coproduction, «Youth (Sping)», de Wang Bing, coproduite par Les Films Fauves.

Au sein de la section «Centrepiece», consacrée aux histoires captivantes et perspectives mondiales, figureront également deux œuvres coproduites au Luxembourg. «Kanaval», d'Henri Pardo, un film coproduit par Wady Films, concourra face à «The Delinquents», de Rodrigo Moreno, coproduite par Les Films Fauves.

À noter qu'une cinquième coproduction luxembourgeoise sera au programme du Festival international du film de Toronto, qui attire chaque année 280.000 passionnés et curieux du cinéma. «The Red Suitcase» de Cyrus Neshvad, nominé aux Oscars en ce début d'année, sera projeté dans le cadre de la section «Oscar Shorts».

Pour rappel, le Luxembourg sera également représenté lors de deux autres festivals internationaux de cinéma au cours du mois de septembre. Le long-métrage «Holly», réalisé par Fien Troch, coproduit par Tarantula Luxembourg, est sélectionné dans le cadre de la 80e édition de la Mostra de Venise, qui se tiendra du 30 août au 9 septembre. À San Sebastian, le Grand-Duché sera représenté par «Un Silence», réalisé par Joachim Lafosse, une coproduction Samsa Film, lors de la 71e édition du San Sebastian International Film Festival.