Robbie Williams au Luxembourg pour deux dates exceptionnelles

Mais qu'ont fait toutes les superstars de la pop, les Madonna, les Minogue ? Elles reviennent là d'où elles sont venues : à l'époque du Rubik's Cube et du breakdance, dans les années quatre-vingt donc, la décennie aux coupes de cheveux inclassables et sans charme.

Et Robbie, l'éblouissant caméléon de la pop ? Lui aussi veut toujours changer. Il y a quelques années, il a arrêté de faire du swing. Et il ne voulait plus jouer de ballades non plus. Son album «Rudebox» a marqué un autre nouveau départ.

A l'époque, Robbie, né en 1974 à Stoke on Trent, s'est replongé dans les années quatre-vingt. Et là, nous avons compris : il n'y a pas un, mais des Robbie. Des Robbies qui aiment la soul, le disco, l'électro-pop, le hip-hop, l'acid-house, l'indie-rave et le funk, qui vénèrent Public Enemy, Prince et les Happy Mondays - et qui mélangent tout cela pour créer un son original, tantôt sensible, tantôt impudiquement clinquant, mais toujours unique.

Une carrière à succès dans le monde entier

«Avec cet album, je me suis débarrassé de mon envie de plaire, de ma peur d'exister en tant qu'artiste devant un grand public. Maintenant, je peux simplement aller faire de la pop décalée, ce que j'ai toujours voulu faire».

Voilà ce que Robbie Williams disait à l'époque. Et aujourd'hui, douze ans plus tard ? Il part à nouveau en grande tournée pour présenter son nouvel album «XXV» et rappeler que cela fait déjà 25 ans qu'il a laissé Take That derrière lui pour se lancer dans une carrière solo.

Le concert du 11 juillet s'est vendu si rapidement que les organisateurs ont prévu un spectacle supplémentaire. © PHOTO: den Atelier

Depuis, il a vendu plus de 85 millions d'albums. Et 13 de ces albums se sont classés numéro un en Grande-Bretagne. Il a joué en direct à Knebworth devant 375.000 personnes et a vendu 1,6 million de billets en une journée. Il a écrit des tubes mondiaux comme «Angels», «Feel», «Rock DJ», «She's The One» et «Let Me Entertain You». Il n'y a qu'aux États-Unis qu'il n'a jamais eu de succès. Pourquoi ? On ne le comprendra jamais.

Réarrangement des plus grands hits

L'album «XXV» revient sur cette longue carrière. Enregistré avec un orchestre, il a réarrangé une nouvelle fois ses meilleures chansons : les tubes d'un homme dont le côté sombre, la dépression, la dépendance à la drogue, toutes les cliniques de désintoxication font partie de lui, tout comme son autre côté : le côté rayonnant, charmant et plein d'humour du grand entertainer.

Et c'est ce qui caractérise Robbie Williams jusqu'à aujourd'hui : c'est un énorme amuseur et il fait vraiment tout pour son public. On peut désormais en faire l'expérience au Luxembourg. Dans le cadre de son «XXV Tour 2023», il se produira ces 10 et 11 juillet lors de la série Luxexpo-Open-Air, organisée par l'Atelier. Dans ses bagages : des chansons d'un quart de siècle.

Robbie Williams : «Je suis tellement excité d'annoncer mon nouvel album 'XXV', qui célèbre nombre de mes chansons préférées des 25 dernières années. Chaque chanson occupe une place particulière dans mon cœur, c'est pourquoi les réenregistrer avec le Metropole Orkest a été un véritable frisson. J'ai hâte que vous l'entendiez tous».

Robbie Williams sera sur scène le lundi 10 juillet et le mardi 11 juillet à Luxexpo. Les portes ouvrent à 17h30. Des billets sont encore disponibles pour le concert du 10 juillet. Billets et informations supplémentaires sur le site de l'Atelier.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon