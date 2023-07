Robbie Williams, un show mitigé au Kirchberg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«C'est tout simplement une légende vivante», s'amuse Julia, présente lundi soir avec ses amies Kathrin et Svenja au concert de Robbie Williams. Comme des milliers d'autres visiteurs du Luxexpo Open Air, elles aussi ont toujours voulu voir la star mondiale en chair et en os.

Lire aussi :L'expérience musicale Candlelight arrive au Luxembourg

Pour certains, ce n'est toutefois pas la première fois qu'ils voient de près l'auteur-compositeur-interprète britannique. Michaela, qui se qualifierait également de fan «hardcore», est venue de Merzig avec son mari Andreas pour assister au concert.

1 / 7 Manon (au milieu) avec ses deux fils Finn (à gauche) et Tun. Pour les garçons, c'était le premier concert dans cette mesure. © PHOTO: Elena Arens

2 / 7 Le couple Michaela et Andreas. Pour eux, le spectacle au Luxexpo Open Air n'était pas le premier concert de Robbie Williams. © PHOTO: Elena Arens

3 / 7 Les amis Alex, Ian, Ernest et Augusto voulaient simplement s'amuser et passer une bonne soirée. © PHOTO: Elena Arens

4 / 7 Julia, Kathrin et Svenja ont toujours voulu voir une star mondiale comme Robbie Williams en concert. © PHOTO: Elena Arens

5 / 7 Les meilleures amies, Katja et Melli, espéraient entendre la chanson "Angels". © PHOTO: Elena Arens

6 / 7 Sonny, Nino, Marcel, Alex, Chantal et Gaby sont partis en grand groupe. © PHOTO: Elena Arens

7 / 7 Jill et Lynn attendaient avec impatience la prestation de Robbie. © PHOTO: Elena Arens















L'année dernière, le couple était parmi les 120.000 spectateurs lors du concert de Munich. «Cette fois, ce sera un peu plus confortable et intime», estiment-ils. Après tout, contrairement au concert du mardi 11 juillet, celui de lundi soir, avec ses quelque 10.000 spectateurs, ne se jouera pas à guichets fermés.

Une marée humaine, mais pas bondée

Le fait qu'il y ait eu moins de monde que prévu se ressent également dans ce que l'on appelle le «Golden Circle», une zone délimitée juste devant la scène. Au début, il n'y avait que très peu de monde, mais il s'est rempli petit à petit pendant le spectacle.

C'est tout simplement une légende vivante. Julia, un fan

Selon les déclarations de certains fans et détenteurs de billets «Golden Circle», plusieurs personnes sans bracelet «Golden Circle» auraient été autorisées à entrer au début du concert. Pour remplir les rangs ou par erreur ? Les plaintes ont fusé de toutes parts. En tout cas, personne n'a pu le confirmer officiellement.

Et n'oublions pas que les agents de sécurité n'ont pas non plus la tâche facile au milieu de fans enragés qui veulent tous aller devant.

Un public intergénérationnel

Augusto, Ernest, Ian - plus connu sous le nom de la dragqueen Madame Yoko - et Alex ont également des billets pour les premiers rangs devant la scène lundi soir. Les hommes en tartan sont tout simplement venus au Luxexpo Open Air pour assister à un beau spectacle et s'amuser, comme ils l'expliquent au Luxemburger Wort avant le début du concert.

1 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir au Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

2 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

3 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

4 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

5 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

6 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

7 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

8 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

9 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

10 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

11 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

12 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

13 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

14 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

15 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

16 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

17 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

18 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

19 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

20 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens

21 / 21 Impressions du concert de Robbie Williams lundi soir à Luxexpo Open Air. © PHOTO: Elena Arens











































«J'ai vu une fois, dans une émission de télévision allemande, Robbie traverser le public en toute insouciance et parler avec les spectateurs. Le fait qu'une star mondiale comme lui fasse cela simplement m'a tellement enthousiasmé que je voulais absolument le voir en direct», explique Nino, qui assiste au concert avec sa femme et des amis.

Et si vous pensez que Robbie Williams n'attire que les générations plus âgées, vous vous trompez lourdement. De très jeunes fans se sont également mêlés aux 10.000 spectateurs lundi soir. C'est notamment le cas des frères Finn et Tun, qui sont sur place avec leur mère. Alors que Manon a déjà vu Robbie sur scène à Bonn, c'est une première pour le frère et la sœur.

Manque d'énergie et de dynamisme

Lorsque, après deux premières parties - Dream Catcher et Gar Coombes - Robbie Williams monte enfin sur scène vers 21 heures, il est déjà accueilli par des fans qui l'acclament et crient. C'est avec «Hey Wow Yeah Yeah» que le Britannique, vêtu d'une combinaison dorée à paillettes, ouvre le spectacle sur une estrade au fond de la scène.

La transition en douceur vers «Let Me Entertain You» est réussie, le show vidéo sur l'écran en arrière-plan est convaincant, mais les spectateurs ne sont pas vraiment dans l'ambiance. Robbie, qui parle énormément au public pendant sa prestation, jette des t-shirts dans la foule et permet même aux fans de le toucher et de lui tendre la main pendant le rappel. Il a beau se donner à fond, rien n'y fait.

Même d'autres grands tubes comme «Feel», «Rock DJ», «Candy» ou des reprises de Take That comme «Do What U Like» créent certes une atmosphère exubérante, mais ne font que partiellement bouger les spectateurs. Un public dynamique et énergique a clairement une autre allure.

Ce n'est qu'à certains endroits que l'on aperçoit quelques danseurs enthousiastes et des fans qui applaudissent à tout rompre. D'autres, qui auront quand même déboursé quelque 100 euros pour leur billet regardent le concert au travers de l'écran de leur smartphone. Un concept...

Une forte proximité avec les spectateurs

Pourtant, les nombreux petits écrans et les spectateurs parfois inattentifs ne déstabilisent pas Robbie Williams. Celui-ci poursuit son show selon le plan prévu - qui est toutefois à peu près le même pour tous ses concerts du «XXV European Tour».

L'ancien chanteur de «Take That réussit des moments plus ou moins captivants pendant sa prestation. Avec un show laser et «Angels» en rappel, il réussit finalement un atterrissage de précision.

1 / 9 Certains ont essayé de regarder le concert depuis le parking à côté de Luxexpo. © PHOTO: Elena Arens

2 / 9 Certains ont essayé de voir le concert depuis le parking à côté de Luxexpo. © PHOTO: Elena Arens

3 / 9 Peu avant l'ouverture des portes à 17h30, de longues files d'attente se sont formées devant les différentes entrées. © PHOTO: Elena Arens

4 / 9 Même pendant le concert, certains étaient encore devant le site. © PHOTO: Elena Arens

5 / 9 Peu avant l'ouverture des portes à 17h30, de longues files d'attente se sont formées devant les différentes entrées. © PHOTO: Elena Arens

6 / 9 Dehors, pendant le concert. © PHOTO: Elena Arens

7 / 9 Pendant le concert, il y avait encore quelques personnes qui se bousculaient devant le parking à côté de Luxexpo. © PHOTO: Elena Arens

8 / 9 Une foule devant l'entrée avant le début du concert. © PHOTO: Elena Arens

9 / 9 A l'extérieur pendant le concert. © PHOTO: Elena Arens



















Et même si Robbie Williams n'a pas réussi à «divertir» tout le monde lundi soir, il faut lui reconnaître une chose : La proximité et le contact avec le public sont importants pour lui. «I felt very loved and very safe with you» (je me suis senti très aimé et très en sécurité avec vous), a-t-il déclaré à la fin de son spectacle, malheureusement un peu mitigé.

Le spectacle de Robbie Williams du lundi soir était le troisième live de la série de concerts organisée par l'Atelier, après les Arctic Monkeys et Paul Kalkbrenner. Il s'y produira une nouvelle fois le mardi 11 juillet, clôturant ainsi le Luxexpo Open Air.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon