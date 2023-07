Sir Mick Jagger, une sorte d’aristocratie délinquante

Les légendes sont dorées, leur genèse est terne: les Rolling Stones naissent sur un quai de gare, en banlieue londonienne, où en ce matin morne de l’an 1960 se rencontrent deux ados boutonneux, un lippu et l’autre à oreilles décollées. Le décollé porte un disque de Chuck Berry, le lippu exhibe Muddy Waters et John Lee Hooker: Mick Jagger et Keith Richards se reconnaissent en leur singularité, qui déjà est de l’ordre de la transgression - ils sont de la minorité des grands affranchis, embués de la sueur du blues, musique noire, d’une société quasi secrète dans les interstices d’une jeunesse sage encore, qui va d’abord écouter les somptueuses niaiseries de John Lennon et Paul McCartney.

Les Beatles donneront leur pop post-mozartienne, les Stones vont apporter le rock et le roll, ce roulis infernal: «(I can't get no) Satisfaction», puis «Street fighting man», puis «Midnight Rambler» ou «Sympathy for the Devil», en trois ans les Stones vont encalaminer l’Angleterre puis le monde, y répandre la folie furieuse qu’induit l’alliage méphitique du sexe, des poudres dures et des «power chords», pour un rock qui se définit comme fulguration et combustion, à vivre vite et à finir tôt. Aujourd’hui pourtant le lippu est toujours de ce monde, le décollé aussi, car Mick Jagger (aujourd’hui même) et Keith Richards (le 18 décembre) fêtent leur 80ème anniversaire, et ces hommes en qui un critique britannique vit jadis «une sorte d’aristocratie délinquante» sont capables de souffler leurs 80 bougies d’un seul coup tant reste puissant le souffle de ce qu’ils exhalent - le rock dans sa déclinaison noire, torride et poisseuse, dont l’incandescence va générer le bonheur ignominieux d’avoir volé le feu des dieux.

A haut voltage

Michael Philip Jagger naît le 26 juillet 1943 à Dartford, en Angleterre. Elevé par un père professeur d’éducation physique et une mère coiffeuse, Mick à l’adolescence se passionne pour le rhythm&blues. Il s'essaie à l'harmonica et au chant, forme un premier groupe, Little Boy Blue & The Blues Boys en 1959. Deux ans plus tard, il retrouve un pote de cour d'école, un certain Keith Richards, sur le désormais célèbre quai de gare. Après un bref passage dans une école d’économie Mick veut se consacrer entièrement à la musique, et c’est dès 1962 que Jagger au chant, Richards à la guitare, Ian Stewart au piano, Brian Jones à la guitare, Dick Taylor à la basse et Mick Avory à la batterie forment les Rolling Stones - Taylor bientôt sera remplacé par Bill Wyman, Avory par Charlie Watts. Les Stones montent sur la scène du Marquee Club à Londres, et c’est l’acte de naissance d’une des plus fabuleuses épopées de la «musique amplifiée», un phénomène qui va surprendre par le haut voltage de sa déflagration: les premiers «concerts» sont hystérie et chaos, quand les cinq pierres déboulent dans cette période d’après-guerre où une génération soudain exulte, se révèle à elle-même, dans son écumant besoin d’exister.

1 / 12 En 1995, les Rolling Stones étaient en concert au Luxembourg. © PHOTO: Teddy Jaans

Il faut revoir cette frénésie, puis écouter encore la musique qui la porte, et comprendre l’adéquation des Stones avec l’esprit de leur temps, «Street fighting man» par exemple, pour saisir qu’en son filigrane les accords de Richards forment l’intervalle des sirènes de police à Paris en l’an révolutionnaire 1968 - c’est leur intervalle de quarte qui lui confère son caractère d’urgence.

Le diable et le bling-bling

Il faut observer Jagger enfin. Son aptitude à poser, sur les accords de Richards, les mots qu’il faut, les mots de son temps, prémonitoires même, à contre-temps, quand il chantera, alors que les enfants-fleurs veulent accroire encore une nouvelle aube, un «Sympathy for the Devil» qui déjà dit le crépuscule («I laid traps for troubadours who get killed before they reached Bombay»), pièce d’anthologie, pour quoi on aurait pu lui donner le Nobel de littérature plutôt que la médaille pour laquelle Jagger se fit sabrer à Birmingham, opération chirurgicale, de celle qu’on met en oeuvre pour séparer des frères siamois, car à l’antinomie Beatles-Stones s’était ajouté un binôme Jagger-Richards, dont l’alliance sera mise à mal par cet adoubement au titre de «Sir» qui à son tour donne libre cours à l’appétit jaggérien de fric, de frime et de bling-bling, tandis que Richards dans son dépit, son sentiment d’être trahi par «Sir Jagger» se livre à sa sidérante descente aux abîmes, comme pour surligner, à la pointe de la seringue, tout ce qui le sépare de son «glimmer twin» à grosse tête.

Grâce et infamie

Le divorce semble consommé quand Jagger aspire à une carrière solo. Au cinéma d’abord, au côté d’Anita Pallenberg, dans le film de Nicolas Roeg «Performance» en 1970, dans «Ned Kelly» de Tony Richardson en 1971, ainsi que dans «Freejack» de Geoff Murphy en 1992. Sur le plan musical ensuite, citons l’album «She's the boss» en 1985, «Primitive Cool» puis «Wandering Spirit» en 1993 et «Goddess in the Doorway» en 2001. Tout ceci est de bonne facture, certes, mais tout le monde s’avise, Mick compris, qu’il n’est rien sans Keith, de même que Keith ne sera pas grand-chose sans Mick quand il tentera lui aussi des excursions solo. Ils se rabibocheront, pour de nouvelles tournées, dont la dernière passa à Bruxelles l’été de l’année dernière.

1 / 8 En 1964, à Londres: Mick Jagger, Bill Wyman, Brian Jones, Keith Richards et Charlie Watts . © PHOTO: PA/dpa

Sir Jagger mène aujourd’hui une vie de château, auprès d’une énième épouse. On dit de lui qu’il les a toutes eues, de Marianne Faithfull à Carla Bruni, toutes les icônes du demi-siècle révolu, et c’est vrai. On dit qu’il est immensément riche, et c’est vrai aussi. On dit qu’il a incarné le rock sans le graver dans sa chair - Jagger est «bon vivant» et grand sportif, la place du mort est occupée par Richards - et c’est vrai encore. On dit de Jagger qu’il est un homme de culture, dandy francophone et collectionneur avisé, et cela est vrai de même. Sir Mick Jagger en somme possède tous les vices et toutes les vertus, doté de cette hybridation de grâce et d’infamie sans quoi le rock ne serait pas.

Biographie: «Un Stone dans le Rif - Sur les traces de Brian Jones» et, à paraître en novembre, «Sympathy, Keith Richards», tous deux par Gaston Carré aux éditions ErickBonnier.