Six coproductions luxembourgeoises en lice au Festival du film de Locarno

Réalisée par le cinéaste roumain Radu Jude, la coproduction luxembourgeoise «Do Not Expect Too Much From the End of the World» figure parmi la sélection officielle.

À Locarno, le Luxembourg sera très bien représenté. Six coproductions ont été sélectionnées dans le cadre de la 76e édition du Festival du film de Locarno, dont un film qui concourra en compétition officielle internationale.

«Do Not Expect Too Much From the End of the World» devrait offrir de belles chances au Luxembourg. Le film, coproduit par le Luxembourg avec Paul Thiltges Distributions, la Roumanie, la Suède, la Croatie et la France, a été réalisé par le roumain Radu Jude, qui a remporté l'Ours d'or lors de la Berlinale de 2021 avec «Bad Luck Banging and Looney Porn», une coproduction luxembourgeoise également.

Outre la compétition officielle, le Grand-Duché est présent dans la sélection «Fuori Consorso». Dans cette section hors-compétition sont mis en avant des œuvres récentes de cinéastes reconnus, ainsi que des formats plus atypiques. Le long-métrage fantastique Conann de Bertrand Mandico, une production Les Films Fauves (Luxembourg) avec la France et la Belgique, est notamment au programme. Pour rappel, le long-métrage figurait parmi les œuvres sélectionnées dans le cadre de la «Quinzaine des cinéastes» au Festival de Cannes en mai dernier.

Deux films d'animation

Un second film de Bertrand Mandico figure parmi cette sélection hors-compétition. Il s'agit du court-métrage «Nous les Barbares», réalisée sur les ruines des décors du tournage du film «Conann» à Esch-sur-Alzette et Schifflange.

Les «Locarno Kids Screenings», mettant en avant les films d'animation à destination des plus jeunes, auront également des accents luxembourgeois grâce aux films «A Greyhound of a Girl» d’Enzo d’Alò (Paul Thiltges Distributions) et «Nina et le secret du hérisson» (Doghouse Films).

La sixième et dernière œuvre à porter les couleurs du Luxembourg entre le 2 et le 12 août dans la ville suisse de Locarno sera «Missing Pictures». Réalisé par Clément Deneux, ce film en réalité virtuelle a été coproduite par Wild Fang Films, en partenariat avec le Festival international du film de Genève et sera présentée dans le cadre de la programmation d'expériences immersives du festival.