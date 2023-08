Une coproduction luxembourgeoise primée au festival de Locarno

Do Not Expect Too Much From the End of the World, du réalisateur Radu Jude, décroche le Prix spécial du Jury.

Photo du film Do not expect too much form the end of the world qui a gagné le prix spécial du jury au Festival de Locarno 2023

Do Not Expect Too Much From the End of the World, du réalisateur Radu Jude, faisait partie des favoris du 76e Festival de Locarno (Suisse), et il n'a effectivement pas déçu! Le film coproduit par le Luxembourg avec Paul Thiltges Distributions - avec la Roumanie, la Suède, la Croatie et la France - a remporté, ce samedi 12 août, le Prix spécial du Jury de la compétition officielle.

La postproduction image et la postproduction son du film ont été effectuées au Luxembourg, respectivement chez Espera Productions et Philophon Studios.

«C’est la deuxième fois que le réalisateur Radu Jude remporte un grand Prix pour un film soutenu par le Film Fund, après l’Ours d’Or en 2021 à Berlin avec Bad Luck Banging or Loony Porn, et c’est le quatrième prix décroché par le Luxembourg à Locarno (après Brudermord en 2005, Mobile Home en 2012 et Hinterland en 2021)», rappelle le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle dans un communiqué.

Outre Do Not Expect Too Much From the End of the World, cinq autres coproductions luxembourgeoises étaient projetées au 76e Festival du film de Locarno: Conann et Nous les Barbares dans la sélection «Fuori Consorso»; A Greyhound of a Girl et Nina et le secret du hérisson dans la sélection «Locarno Kids Screenings»; et enfin Missing Pictures dans le cadre de la programmation d'expériences immersives du festival.