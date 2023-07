Une édition pleine de «délires et d'idées claires», avant le cinquantenaire en 2024

Logé en bordure de Semois, le village belge de Chassepierre (juste à côté de Florenville en province de Luxembourg) est l'un des plus beaux villages de Wallonie. Chaque année depuis 1974, au mois d'août, le village se transforme le temps d'un week-end en une immense scène où les arts de la rue sont rois. Jongleurs, acrobates en tous genres, clowns, danseurs,... s'approprient les rues du village et les prairies aux alentours durant deux jours pour offrir au public un spectacle féérique.

En près de cinquante ans d'existence du festival, 1.500 compagnies et 800.000 spectateurs ont longé les rives de la Semois pour s’installer à Chassepierre le temps d’un week-end. Le festival rassemble depuis toujours les générations, des grands-parents aux petits enfants. Une ambiance conviviale et familiale qu'on retrouve aussi au coeur du village, où les festivaliers déambulent dans les allées du petit marché artisanal ou prennent le temps de se poser à la terrasse d'un des restaurants qui parsèment le village.

Pour cette 49e édition, l’accent est mis sur le thème, «des délires aux idées claires». L’idée est d’inciter les festivaliers à se laisser bercer insouciamment dans le rire, la joie, les émotions fortes procurées par les doux délires des artistes. Une fois le rideau tiré, le spectateur prendra le temps de laisser couler en lui les idées des messages véhiculés par les spectacles.

Cinquante compagnies venues des quatre coins d’Europe, de Belgique, France, Suisse, Pays-Bas, Angleterre ou encore Italie se sont donné rendez-vous les 19 et 20 août sur les différentes scènes du Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre. Le festival débutera tôt cette année, à 6h du matin le samedi 19 août, avec un concert de Bernard Massuir, qui proposera un moment musical hors du temps. Le véritable coup d'envoi du festival sera donné le 19 août en début d’après-midi, par les Français de la Compagnie «Juste Avant l’Oubli». Leur récital fou, au cœur d’un dispositif sonore enveloppant, fait sonner les sentiments et crépiter le palpitant.

Infos pratiques

Le village de Chassepierre est situé en Gaume, dans la commune de Florenville, à une heure de route de Luxembourg. Des parkings (payants) sont disponibles juste à côté du village. En train, la gare la plus proche est celle de Florenville sur la ligne 165, entre Libramont et Virton. L’aéroport le plus proche est celui du Findel.

Les tickets pour le festival peuvent être achetés en ligne dans la section billetterie.

Préventes jusqu’au 18 août : 20€ par journée, ou 30€ les deux jours (enfants de 8 à 12 ans : 8€ par jour, 12€ les deux jours, gratuit pour les moins de 8 ans). Sur place : 28 € par journée, ou 38€ les deux jours (enfants de 8 à 12 ans : 10€ par jour, 15€ les deux jours, gratuit pour les moins de 8 ans).

Toutes les infos pratiques et la programmation du festival sont à retrouver sur le site de l'événement.