Une troisième coproduction luxembourgeoise en lice à Cannes

Cinéma

Le long-métrage de fiction «Lost Country» sera projeté dans la catégorie «La Semaine de la Critique».

La semaine dernière, on apprenait que deux coproductions luxembourgeoises avaient été retenues pour faire partie de la 76e édition du Festival de Cannes.

Ce lundi, le long-métrage de fiction «Lost Country», réalisé par le Serbe Vladimir Perišić et coproduit par la société luxembourgeoise RED LION (Jeanne Geiben et Vincent Quénault), vient s'ajouter à cette liste. Le film sera projeté dans la section «La Semaine de la Critique», section parallèle du Festival de Cannes qui est consacrée à la découverte des jeunes talents de la création cinématographique, par la mise à l’honneur de leurs premiers et deuxièmes longs métrages.

«Lost Country» est une coproduction entre le Luxembourg, la France, la Serbie et la Croatie soutenue par le Film Fund Luxembourg et réalisée notamment avec des équipes techniques et artistiques luxembourgeoises.

Les deux autres coproductions luxembourgeoises retenues pour le Festival sont le documentaire «Jeunesse» du réalisateur chinois Wang Bing, une coproduction Les Films Fauves (Gilles Chanial) avec la France, Hong Kong et les Pays-Bas et le long-métrage de fiction «The Delinquents» (Los Delincuentes) du cinéaste argentin Rodrigo Moreno, une coproduction Les Films Fauves (Gilles Chanial) avec l’Argentine, le Chili et le Brésil. Ce dernier est retenu dans la section «Un certain regard».

