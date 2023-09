Vicky Krieps s'apprête à recevoir un prix spécial au Festival international du film de Toronto

Share this with email

Meryl Streep et Joaquin Phoenix en 2019, Kate Winslet et Anthony Hopkins en 2020, Jessica Chastain et Benedict Cumberbatch en 2021, Brendan Fraser en 2022... Les récipiendaires du «TIFF Tribute Performer Award» ne se présentent plus. Et un nom bien connu au Grand-Duché va venir s'ajouter à cette liste d'acteurs et actrices reconnus, dès ce 10 septembre.

Dimanche, Vicky Krieps sera la lauréate de ce prix spécial, décerné lors du Festival international du film de Toronto, ont annoncé les organisateurs de l'événement. Cette récompense est dédiée aux «contributeurs exceptionnels» de l'industrie cinématographique.

«Son dévouement à son métier et sa capacité à incarner différents rôles avec une profonde authenticité font d'elle une véritable force du cinéma», a déclaré Cameron Bailey, PDG du Festival international du film de Toronto, à propos de Vicky Krieps.

Colman Domingo également récompensé

L'actrice luxembourgeoise sera présente au festival, où elle assistera à l'avant-première mondiale de «The Dead Don't Hurt», de Viggo Mortensen. Dans ce western se déroulant dans les années 1860, Vicky Krieps incarne une Québécoise qui tombe amoureuse d'un immigrant danois à Sans Francisco. Les deux amants sont ensuite séparés pendant la Guerre de Sécession.

À noter qu'avant de traverser l'Atlantique, l'actrice de 49 ans sera présente ce mercredi 6 septembre au Luxembourg pour la projection de son nouveau film The Wall.

Le prix sera donc remis à l'actrice dimanche 10 septembre, lors d'un gala caritatif organisé annuellement par le festival. L'an dernier, cet événement avait permis de récolter 1,2 million de dollars canadiens. Aux côtés de Vicky Krieps, l'acteur et réalisateur américain Colman Domingo sera également récompensé.