ArcelorMittal annonce la plongée de son bénéfice net au premier semestre 2023

Ces statistiques ne doivent faire ni le bonheur des patrons, ni celui des actionnaires. ArcelorMittal, numéro 2 mondial de la sidérurgie, a publié ses résultats pour le 1er semestre 2023. Et ces derniers sont loin d'être les meilleurs du groupe. Avec 2,95 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) de bénéfice net, contre 8,05 milliards de dollars (7,2 milliards d'euros) l'an dernier à la même période, le résultat chute de 62%.

Si l'entreprise a connu une augmentation de son bénéfice net lors du second trimestre, avec 1,86 milliard de dollars de bénéfice net, contre 1,09 milliard lors des trois premiers mois de l'année, ces statistiques restent bien en dessous de celles enregistrées en 2022. L'année dernière, le second trimestre avait permis au fabricant d'acier d'engranger 3,9 milliards de dollars, un excellent résultat porté par la flambée des prix des matières premières après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ces résultats en dents de scie se justifient donc par le comportement des clients qui, en 2022, ont d'abord fait le plein, inquiétés par la guerre, avant de réduire leurs achats en fin d'année, en prévision d'une récession. Cette dernière n'a cependant pas frappé aussi durement que certains le craignaient.

Malgré l'effondrement du bénéfice net de son entreprise, Aditya Mittal, le directeur général, se veut rassurant. «Nous avons réalisé des résultats solides au premier semestre, reflétés par l'amélioration des conditions de marché et surtout l'impact positif de nos récentes acquisitions stratégiques. ArcelorMittal Pecem au Brésil et ArcelorMittal Texas HBI aux États-Unis ont fait une contribution de valeur, permettant de générer un excédent d'exploitation Ebitda au-dessus de ce qui était attendu», a ainsi déclaré le patron par voie de communiqué.

Un deuxième semestre plus solide

Des progrès en Europe ont également été soulignés par le directeur du géant de l'acier, notamment en ce qui concerne l'«agenda de décarbonation» du groupe, qui a reçu un feu vert de la Commission européenne le 20 juillet dernier, permettant l'obtention d'aides publiques pour produire de l'acier en utilisant de l'hydrogène sur plusieurs sites de production européens. Au total, 1,6 milliard d'euros de subventions européennes seront versées. Pour «rendre ces projets viables», des discussions sont désormais en cours avec des gouvernements européens.

Lors des six premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires global du groupe s'est donc réduit à 37,1 milliards de dollars contre 43,9 milliards l'année dernière à la même période. Parallèlement, la production d'acier est restée quasiment stable, à 29,1 millions de tonnes contre 30,9 millions en 2022. Il en va de même pour les expéditions, qui se chiffrent à 28,7 millions de tonnes, contre une tonne supplémentaire l'an passé. La production de minerai de fer a quant à elle reculé à 21,3 millions de tonnes contre 24 lors du premier semestre 2022.

Pour le deuxième semestre de l'année 2023, l'entreprise confie d'ores et déjà s'attendre à des résultats plus solides, à mesure que la conjoncture économique s'améliore. Le géant de l'acier table donc sur un ralentissement de l'inflation et un pic des taux d'intérêts des banques centrales. Une tendance qui reste encore à vérifier, la Banque centrale européenne ayant annoncé une neuvième hausse consécutive de son taux directeur, ce jeudi 27 juillet.