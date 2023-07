Bank of London arrive au Luxembourg, 300 embauches en vue

Share this with email

Bank of London veut investir 200 millions d'euros au Luxembourg au cours des cinq prochaines années et y embaucher 300 personnes. Une demande de licence bancaire européenne a été déposée, annonce l'établissement ce mercredi 11 juillet.

«L'implantation formelle d'un site dans l'UE permet à Bank of London de soutenir des opérations dans le plus grand marché intérieur et bloc commercial du monde», explique la banque.

Nicolas Mackel, le CEO de Luxembourg for Finance, parle d'un «enrichissement pour l'écosystème des services financiers luxembourgeois et une preuve de l'attractivité du pays pour un tel prestataire basé sur la technologie».

Un modèle original

Bank of London, qui s'appuie sur des technologies brevetées, dispose d'un modèle d'affaires unique : les dépôts des clients ne sont pas prêtés, financés par des tiers ou investis. Tous les fonds des déposants sont conservés dans leur intégralité et sans charge auprès de la banque centrale (Bank of England).

Norbert Becker, président de la région Union européenne à Bank of London, estime que le Luxembourg est «parfaitement positionné pour jouer un rôle clé dans l'avancement des activités européennes de la banque et pour faire en sorte que le Luxembourg soit le centre de compensation de l'UE».

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Bank of London est une jeune entreprise qui compte parmi ses principaux actionnaires Mangrove Capital Partners, une société basée au Luxembourg. Fondée fin 2021 par Anthony G. Watson en tant que banque de compensation, de correspondance et de gros, elle offre des services bancaires à tous les types d'entreprises et d'organisations. Son siège social se trouve à Londres et elle possède des bureaux à New York, Charlotte et Belfast.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.