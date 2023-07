Banque Raiffeisen ouvre cinq bureaux décentralisés pour ses salariés

Share this with email

C'est une tendance de plus en plus forte au Luxembourg. Pour faire face aux embouteillages quotidiens des routes et autoroutes qui mènent à la capitale, et pour «soulager» leurs salariés – travailleurs frontaliers en particulier, mais aussi pour gagner en attractivité- des entreprises déploient des bureaux satellites, proches des frontières belge, française et allemande.

Ainsi, c'est au tour de Banque Raiffeisen de s'y mettre. La première banque coopérative du Luxembourg annonce l'ouverture de cinq lieux de travail décentralisés au cours de ce mois de juillet, à Steinfort, Differdange, Kayl, Mondorf-les-Bains et Niederfeulen. 80 places au total, auxquelles s'ajoutera, d'ici la fin de l'année 2023, un sixième bureau satellite à Wasserbillig.

Une plus grande équité entre résidents et non-résidents

Pour la banque, cette innovation doit contribuer au bien-être des salariés tout en réduisant leur empreinte carbone. De plus, il s'agit d'une solution alternative pour les travailleurs frontaliers soumis au quota fiscal de 34 jours de télétravail. Ainsi, Banque Raiffeisen y voit une plus grande équité pour les non-résidents par rapport aux résidents.

Des règles et conditions d'éligibilité ont été mises en place en interne. «Cette nouvelle mesure est proposée aux collaborateurs dont les tâches à effectuer sont bien entendu réalisables à distance, sans présence physique quotidienne nécessaire sur le lieu de travail habituel. Chaque année, un maximum de 100 jours de travail décentralisé est autorisé, en cumulant les jours réellement prestés en télétravail et l’utilisation d’un bureau satellite», précise Banque Raiffeisen dans son communiqué publié ce lundi 10 juillet.