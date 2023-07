Bonification d'impôts: le champ revu et étendu

Share this with email

Bonne nouvelle pour les entreprises! À partir de l'année d'imposition 2024, le champ d'application de la bonification d'impôt sera élargi aux investissements et dépenses effectués dans le cadre de la transformation digitale, écologique et énergétique.

Ce mercredi 12 juillet, Yuriko Backes (DP), ministre des Finances et Franz Fayot, ministre de l’Économie, ont présenté le projet de loi portant sur une modernisation en profondeur de la bonification d'impôt.

Cette mesure fiscale, prévue dans le paquet Solidaritéitspak 2.0, s'adresse aux secteurs de l'artisanat, du commerce, mais aussi de l'industrie.

Une action concrète pour renforcer davantage la compétitivité de notre économie. Yuriko Backes Ministre des Finances

«Cette réforme va au-delà d'une simple augmentation du taux de la bonification d'impôt et vise notamment la prise en compte des dépenses d’exploitation relatives à la transformation digitale et à la transition écologique et énergétique», souligne Yuricko Backes avant d'ajouter: «Je me réjouis de cette démarche, qui est une action concrète pour renforcer davantage la compétitivité de notre économie.»

Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Économie, estime quant à lui que cette réforme «constitue une mesure supplémentaire pour soutenir les entreprises sur la voie de la double transition écologique et digitale afin de préserver notre tissu industriel, artisanal et commercial et les emplois qui y sont liés, tout en contribuant au développement d’une économie résiliente et compétitive dans les années à venir».

Concrètement, le projet de loi prévoit, comme le stipule le ministère dans un communiqué, d’augmenter «le taux de l’actuelle bonification d'impôt pour investissement global de 8 à 12%».

Le projet de loi propose que des investissements en biens amortissables corporels réalisés dans le cadre d’une transformation digitale ou d’une transition écologique et énergétique puissent bénéficier d'une bonification d’impôt totale de 18% (12% + bonification d’impôt supplémentaire de 6%).