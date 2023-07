Catimini prévoit de fermer 44 boutiques en France, en Belgique et au Luxembourg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(AFP & S.MN.) - La marque de vêtements pour enfants Catimini a annoncé mardi prévoir de fermer d'ici décembre 44 magasins en France dans le cadre d'un plan de redressement proposé par ses dirigeants pour «diminuer les pertes qu'accuse l'entreprise», déjà en difficulté lorsqu'elle a intégré le groupe IDKIDS en 2020.

Lire aussi :Beaucoup de stocks et de promotions pour les soldes d'été 2023

«L'équipe dirigeante a présenté ce 18 juillet aux représentants du personnel un projet de redressement de l'entreprise», a indiqué mardi Catimini dans un communiqué, qui doit «permettre à la fois de diminuer les pertes qu'accuse l'entreprise et de permettre, demain, de redéployer la marque», sans licenciements.

Ce plan de redressement «prévoit la fermeture de 44 magasins en France principalement, en Belgique et au Luxembourg». Au Grand-Duché, le magasin est notamment implanté au Kirchberg, au sein du Auchan. Cinq autres magasins feraient «l'objet de cessions intra-groupe, devenant des boutiques Jacadi». Ces cessions ou fermetures devraient s'échelonner de fin septembre à décembre 2023.

Déjà des difficultés en 2020

La marque Catimini connaissait déjà «des difficultés importantes» lorsqu'elle a intégré en 2020 IDKIDS, groupe qui rassemble un écosystème de 18 marques de produits et services pour l'enfant de 0 à 12 ans.

Malgré deux plans de relance - qui «nécessitent un temps long et des moyens dont IDKIDS ne dispose pas en ce moment» - et face à «l'exigence du contexte économique mondial (hausse des coûts des matières, de l'énergie, inflation, nouvelles habitudes de consommation...)», IDKIDS doit désormais «concentrer ses investissements sur des développements et projets de plus court terme», précise le communiqué.

Lire aussi :L'Uni a découvert comment rendre des vêtements intelligents

Catimini concentrera donc désormais «son offre sur ses produits iconiques». Concrètement, la marque sera «proposée en format capsule» et distribuée dans les réseaux multimarques du groupe (magasins IDKIDS et idkids.fr)«, ainsi qu'en vente en gros.

«Un important plan de mobilité au sein des autres marques du groupe IDKIDS devrait permettre de limiter fortement l'impact social de ce projet», via un «plan de sauvegarde de l'emploi» pour accompagner les 89 salariés de Catimini, promet la marque dans son communiqué.

Un réseau de 484 magasins

«Doté d'un maillage important de 484 magasins», le groupe IDKIDS, qui compte au total 6.000 salariés et 1.300 magasins dans 65 pays, «peut proposer à chaque salarié Catimini des possibilités de mobilités intra-groupe», est-il précisé.

Le secteur du prêt-à-porter en France est secoué depuis plusieurs mois par une violente crise, qui s'est notamment traduite par la liquidation de Camaïeu en septembre 2022 et les placements en redressement judiciaire de Go Sport, Gap France et Kookaï en début d'année 2023.