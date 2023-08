Des incitants financiers pour booster le secteur maritime luxembourgeois

Share this with email

Même si le Luxembourg n'a pas d'accès direct à la mer, un secteur maritime s'est développé depuis les années 90. En effet, dans le but de soutenir la diversification des activités économiques, le gouvernement luxembourgeois avait décidé de créer un registre maritime. En l’espace de 33 ans, le Luxembourg est parvenu à se forger une excellente réputation dans le secteur, que ce soit au niveau de la quantité des navires enregistrés ou des conditions sociales favorables pour les marins. Il possède d'ailleurs le plus grand registre maritime de tous les pays enclavés.

Le Luxembourg s’est positionné sur un marché de niche du secteur maritime et abrite à la fois des petits transporteurs, des dragueurs, des remorqueurs et des navires de ravitaillement. Ainsi, la flotte sous pavillon luxembourgeois est passée de 54 navires en 1993 à 204 en 2023.

Un secteur très polluant

Le secteur se développe donc à vitesse grand V et à forte raison: plus de 80% des échanges commerciaux se font par voie maritime. Autant dire que le secteur dispose d’excellentes perspectives d’avenir. Toutefois, il est responsable de l’émission d’un milliard de tonnes de CO 2 équivalent par an, soit 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors que la demande de fret ne cesse de progresser, la pollution du transport maritime pourrait même passer à 17% d’ici 2050 si des efforts conséquents ne sont pas entrepris.

C'est dans ce contexte que le ministre de l’Économie, Franz Fayot (LSAP), a présenté deux mesures gouvernementales visant à mettre en œuvre le concept du «green shipping» à l’échelle nationale. La première d'entre elles est l’adaptation des frais d’immatriculation pour les navires dits «verts». «En application du principe du «pollueur-payeur», les navires qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre (les navires à propulsion prépondérante au biocarburant ou au gaz) bénéficieront d’un taux de réduction progressif de leurs frais d’immatriculation jusqu’à 80% maximum pour, par exemple, les navires à propulsion électrique, à voile ou à hydrogène qui émettent zéro émission», précise le ministère de l'Economie.

Un amortissement spécial

La seconde mesure concerne la majoration de la bonification d’impôt pour investissements dans des navires «verts». «Dans le cadre de la réforme de la bonification d’impôt pour investissement applicable au niveau des entreprises, le champ d’application de la bonification (de 12%) sera élargi aux investissements effectués par les entreprises luxembourgeoises dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Dans le cadre de cette réforme, la bonification d’impôt peut être majorée de 2% par le biais d’un amortissement spécial».

Bref, l'idée est donc d'encourager les armateurs à investir dans des technologies modernes et plus respectueuses de l’environnement. «Nous posons les jalons pour assurer l’avenir du secteur maritime luxembourgeois et nous contribuons à positionner le Grand-Duché comme acteur environnemental responsable sur la scène maritime internationale qui vise globalement la neutralité carbone au milieu du siècle»,indique Franz Fayot.