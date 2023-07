Des licenciements évités chez Astron Buildings

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, l'OGBL et le LCGB informent qu'un accord a été trouvé au sein de l'entreprise Astron Buildings afin d'éviter le licenciement de 80 salariés.

Bonne nouvelle pour les salariés d'Astron Buildings! Les syndicats, OGBL et LCGB, sont parvenus à décrocher un accord sur un plan de maintien dans l'emploi (PME) au sein de l'entreprise.

Pour rappel, 80 salariés du site de production à Diekirch étaient sur la sellette depuis le mois de juin lorsque leur direction a annoncé vouloir arrêter sa production au Luxembourg au cours des deux prochaines années.

Jusqu'à fin mars 2024

Le PME prévoit que «les suppressions d'emplois se traduisent principalement par le recours à la préretraite et à des départs volontaires, négociés par les syndicats». Ce plan s'étendra dans un premier temps jusqu'au 31 mars 2024 et il est susceptible d’être prolongé par la suite, font savoir les syndicats. La bonne mise en œuvre des mesures négociées de ce PME sera assurée par le comité de suivi, composé par des membres des délégations signataires et des membres de la direction.

Notons que selon le dernier rapport annuel publié, l'entreprise a enregistré un déficit de près de 3,2 millions d'euros en 2021. L'année précédente, le déficit était d'environ 2,7 millions d'euros.