La bataille entre Amazon et Cactus pour rester les principaux employeurs du pays

Amazon fait son entrée fracassante sur le podium des trois principaux employeurs du pays. C'est ce qui ressort du dernier classement du Statec publié le mois dernier. Dans le Top 3 des plus grands pourvoyeurs d'emplois au Grand-Duché au 1er janvier figure encore; selon l'institut de statistiques; les CFL (4.790 employés) et le Groupe Post (4.500), le nouveau venu dans le trio est Amazon avec 4.570 salariés.

En seulement un an, le géant américain du commerce en ligne a recruté plus de 610 nouveaux employés au Luxembourg et devient ainsi le deuxième employeur du pays derrière les CFL. Amazon est ainsi également le premier employeur privé du Grand-Duché.

Comment Amazon implanté depuis 2004 au Luxembourg explique-t-il une telle performance? Le géant américain explique auprès de Virgule que les 4.570 employés figurant dans les données du Statec travaillent tous dans des bureaux situés près de l'hôpital du Kirchberg, même s'ils sont employés par différentes entités du groupe. Pour rappel, Amazon EU SARL employait «seulement» 880 personnes au 1er janvier 2015 au Grand-Duché.

La société fondée par Jeff Bezos, réputée discrète en matière de communication, n'a pas souhaité s'exprimer concernant ses projets actuels et futurs au Luxembourg. Notons qu'au Luxembourg, 81 postes sont actuellement à pourvoir dans cette entreprise.

Le groupe fait savoir qu'il n'y a pas d'explication spécifique à son développement au Luxembourg et rappelle l'évolution de ses activités dans toute l'Europe ces dernières années. «Amazon emploie aujourd'hui plus de 150.000 personnes dans des postes permanents dans 21 États membres de l'UE, dont plus de 35.000 personnes dans des fonctions professionnelles et plus de 10.000 personnes dans des postes spécialisés dans le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication)», indiquait le groupe sur son site en juin dernier.

Amazon précise également avoir «des bureaux dans une cinquantaine de villes européennes, dont 11 villes en Allemagne, 5 villes en France, 5 villes en Italie et 2 villes en Espagne.» «Nous avons également investi dans 15 centres de recherche et de développement dans neuf États membres et nous exploitons plus de 250 centres logistiques dans l'UE.»

Amazon licencie à l'étranger, mais recrute au Luxembourg

Au sein de l'Union européenne, Amazon emploie plus de 150.000 salariés. Rappelons toutefois que des licenciements ont été annoncés au sein du groupe Amazon en début d'année. Son directeur général, Andy Jassy, avait annoncé en mars dernier que 9.000 postes allaient être supprimés. Ces derniers s'ajoutent aux 18.000 suppressions de postes déjà annoncées en janvier.

Des «chiffres gonflés» pour Cactus en 2021

CFL, Amazon, Post. Tel est donc le trio de tête des principaux employeurs au 1er janvier 2023. 12 mois plus tôt, le podium se présentait ainsi: CFL, Post et Cactus. Selon le classement du Statec, l'enseigne de supermarchés luxembourgeoise employait 4.290 salariés au 1er janvier 2023 contre 4.440 salariés l'année précédente. Soit une baisse de 150 employés en un an. Cactus est ainsi relégué à la cinquième place des plus gros employeur du pays, alors qu'il était classé 3e depuis 2018. Comment le groupe au cactus vert explique-t-il cette diminution? «Le nombre d’employés au 31 décembre 2022 est effectivement en baisse par rapport au nombre d’employés au 31 décembre 2021. Ce sont des chiffres pris à des moment T et qui ne représentent pas la moyenne d’employés annuelle», explique Déborah Thiry du service marketing.

Cette dernière précise: «La baisse du nombre d’employés au 31 décembre 2022 s’explique par la pandémie de covid-19 : pour faire face à des absences plus nombreuses, Cactus a embauché plus de personnel. Le chiffre de 2021 est gonflé par ces embauches, le chiffre de 2022 est un retour à la normale.» Combien de personnel en plus a dû embaucher Cactus pendant la pandémie en 2021? «Par principe, nous ne répondons pas à ce genre de questions», a pour sa part fait savoir Laurent Schonckert, administrateur-directeur de Cactus.

Le 7 février de cette année, l'enseigne a inauguré son 16e supermarché situé à Roodt-sur-Syre (commune de Betzdorf, dans le canton de Grevenmacher). Selon nos confrères de Paperjam, «cette surface commerciale de 3.000 mètres carrés emploie 70 salariés» et «32 millions d'euros» ont été investis pour ce nouveau magasin. Cactus prévoit également d'implanter un nouveau supermarché dans le sud du pays. Dans une interview accordée en février dernier à Paperjam, Laurent Schonckert indiquait que le nouveau Cactus Lallange devrait ouvrir ses portes à la «fin de l'année 2024 si aucun retard ne perturbe le calendrier».

Cactus est ainsi encore amener à se développer dans les années à venir. Cela suffira-t-il à faire figurer de nouveau l'enseigne de Yuppi (la mascotte du groupe) sur le podium des principaux employeurs du pays? Et qui parviendra à détrôner les CFL, premier employeur du pays? Les Chemins de fer luxembourgeois prévoient ainsi d'embaucher 500 travailleurs cette année.