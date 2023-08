La Fédération des artisans s'en prend violemment au ministre de l'Économie

Collusion et mystification à l'origine du malaise immobilier ? Les représentants du secteur s'insurgent contre ces accusations. © PHOTO: Pierre Matgé

La Fédération des Artisans (FdA), qui représente 4.000 entreprises employant 60.000 personnes dans le secteur du bâtiment, s'adresse, ce mercredi 2 août, en des termes très durs au ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP) dans une lettre ouverte. La fédération demande au ministre de retirer les accusations qu'il a portées lors d'une interview sur RTL ou d'apporter des preuves.

Après la présentation des résultats de l'enquête de l'Autorité de la concurrence sur le secteur de l'immobilier, Franz Fayot a parlé d'une entente entre les entreprises, a critiqué les marges élevées des promoteurs immobiliers et a demandé une meilleure réglementation du secteur. «En tant qu'organisation professionnelle, nous sommes les premiers à défendre le bon fonctionnement des marchés», a déclaré la FdA dans sa lettre au ministre.

Ce gouvernement a tout fait pour rendre les investissements dans la pierre peu attractifs. La Fédération des Artisans

Selon elle, le gouvernement se détourne de ses responsabilités en matière de construction de logements en rendant maintenant le secteur de la construction responsable du manque de logements et des prix élevés. «Ce gouvernement a tout fait pour rendre les investissements dans la pierre peu attractifs», écrit la FdA.

Au reproche selon lequel les acteurs du secteur de la construction retiendraient des terrains à bâtir à des fins de spéculation, la FdA répond que les particuliers possèdent plus de 60% des terrains à bâtir, les promoteurs 17% et les pouvoirs publics 14%. De plus, le gouvernement aurait porté un coup à la construction de logements, notamment à des fins locatives, en augmentant la TVA à 17%.

Ne pas jeter la suspicion sur l'ensemble du secteur

Pour la FdA, si des cas de collusion ont été découverts ou s'il existe des soupçons fondés, cela devrait être rendu public et les auteurs devraient être poursuivis au lieu de jeter la suspicion générale sur l'ensemble du secteur et de le discréditer, peut-on lire dans la lettre.

Franz Fayot doit relativiser ou retirer complètement ses déclarations sur les agissements qui faussent la concurrence ou présenter des preuves de ses accusations, ajoute la Fédération des Artisans.