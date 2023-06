La Place financière luxembourgeoise sort de l'ornière

Une bonne nouvelle pour l'image écornée de la Place financière luxembourgeoise : le Groupe d'action financière (GAFI) a examiné de plus près les efforts du Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vendredi, à l'issue d'une réunion plénière de trois jours à Paris, le GAFI est arrivé à une conclusion nettement plus positive que par le passé. De nombreuses recommandations et règles du GAFI ont été mises en œuvre, même si certaines lacunes doivent encore être comblées.

Des efforts sont encore nécessaires

Par exemple, les conclusions de la réunion indiquent que «le Luxembourg a développé une bonne compréhension des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ce qui est particulièrement important compte tenu de son statut de centre financier régional et international.»

Mais des efforts supplémentaires devraient suivre pour se conformer pleinement aux règles et aux recommandations du GAFI : «Le Luxembourg doit renforcer ses mesures dans certains domaines, notamment en améliorant la détection, les enquêtes et les poursuites dans les affaires de blanchiment d'argent plus complexes, en fonction du profil de risque du pays.»

«Le Luxembourg devrait également renforcer la surveillance basée sur les risques de son secteur non financier, continuer à développer et à approfondir ses connaissances sur les risques de financement du terrorisme et appliquer des sanctions proportionnées et dissuasives pour les infractions commises dans les secteurs financier et non financier.»

Le rapport complet devrait être présenté en septembre. Pour rappel, lors de l'examen des efforts du Grand-Duché en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en 2010, le pays avait encore essuyé un échec cuisant. Sur les 49 critères examinés à l'époque, le Luxembourg ne remplissait que partiellement les exigences pour 30 d'entre eux et pas du tout pour neuf autres. Dans un seul domaine, les attentes étaient entièrement satisfaites. Les inspecteurs avaient alors constaté des lacunes dans presque tous les domaines clé de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Réaction du gouvernement

Dans un communiqué de presse commun, les ministères des Finances et de la Justice déclarent vendredi que le Luxembourg n'est «pas autorisé» à rendre compte des détails de l'évaluation par le GAFI.

La raison en est que le rapport final de la task force de l'OCDE ne sera pas publié avant la fin de l'été. Ce n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement prendra officiellement position. Outre une analyse approfondie du système, le rapport du GAFI contient des recommandations pour de nouvelles améliorations dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Luxembourg.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.



Adaptation: Thomas Berthol