Le Luxembourg et l'Irlande appellent à des règles plus strictes sur le secteur bancaire parallèle

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Intermédiation financière non bancaire, «shadow banking», finance de l’ombre, système bancaire parallèle, autant de termes pour désigner une seule et même chose: les entités et les activités situées en dehors du champ de régulation des activités bancaires. Pour vous la faire simple, et comme l'indique la Société Générale, dans le système bancaire parallèle, on trouve les activités comme le prêt-emprunt de titres et les repos (une opération financière par laquelle deux parties s’entendent pour vendre des titres au comptant et à les racheter à terme à une date et à un prix convenus à l’avance, NDLR) et plus généralement des activités menées par les fonds monétaires et autres fonds d’investissement. À tort ou à raison, d'aucuns considèrent les activités de ce système bancaire parallèle comme ayant joué un rôle crucial dans la crise financière de 2008, détournant de l’économie réelle l’argent du circuit traditionnel.

Lire aussi :Nouvelle hausse de taux pour la BCE face à une inflation «trop élevée»

Il y a quelques jours, l'Irlande et le Luxembourg ont ainsi intensifié leurs appels en faveur de règles mondiales plus strictes dans ce secteur, afin d'éviter de nouvelles turbulences financières provenant d'un secteur qui englobe de nombreuses activités, des fonds spéculatifs aux entreprises de cryptomonnaie en passant par les sites de crowdfunding.

La nécessité d'une réponse mondiale

Selon le Financial Times, ces appels proviennent de hauts fonctionnaires des deux États membres, qui hébergent ensemble des banques parallèles représentant environ 10 milliards d'euros d'actifs. Pour le Luxembourg, il s'agit de Marco Zwick, responsable de la réglementation des fonds à la Commission de surveillance du secteur financier, l'autorité de régulation luxembourgeoise. Ce dernier a notamment déclaré qu'«une crise internationale ne peut pas être résolue uniquement par des initiatives nationales» et «nécessite une réponse mondiale».

Lire aussi :La zone euro est entrée en récession technique, le PIB revu à la baisse

L'idée serait ainsi que les régulateurs élaborent des normes plus strictes pour un secteur qui, comme le rappelle le Financial Times, reste soumis à une réglementation plus légère que les prêteurs traditionnels, bien qu'il détienne environ la moitié de l'ensemble des actifs du système financier.

Il plaide pour des améliorations

D'après une étude, le total des actifs des banques parallèles a atteint 240 milliards de dollars depuis 2008. Le Luxembourg, via Marco Zwick, a en tout cas assuré avoir déjà pris les devants au niveau national en instaurant certaines mesures. De même, d'autres travaux sont prévus pour «améliorer et développer les normes existantes en matière de gestion du risque de liquidité», selon ses propres dires. Selon des données datant de 2018, le Luxembourg faisait partie des États les plus actifs dans le shadow banking, juste derrière les îles Caïmans, la Chine et les États-Unis.

Du côté de la Banque centrale européenne, qui est chargée de surveiller les plus grandes banques de la zone euro, celle-ci a récemment critiqué le régime réglementaire actuel des banques parallèles, le jugeant insuffisant.