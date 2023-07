Le nombre de faillites augmente nettement au Luxembourg

Selon une analyse de l'agence Creditreform, le secteur de la construction est particulièrement touché, les faillites y ont plus que doublé en un an.

Au premier semestre de cette année, 560 entreprises ont fait faillite au Luxembourg. Au cours de la même période de l'année précédente, 511 entreprises avaient fait faillite. L'augmentation est donc de 10%. C'est ce qui ressort d'une évaluation publiée ce mardi 11 juillet par l'agence Creditreform.

Dans les pays voisins, la hausse est encore plus marquée. En Allemagne, on compte même 16,2% de faillites en plus. Au Luxembourg, la plupart des faillites sont enregistrées dans le secteur des services, avec 328 entreprises. L'année précédente, on comptait 356 procédures d'insolvabilité dans ce secteur, soit une légère baisse. Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, on constate également une baisse de 15,6% des faillites par rapport à l'année précédente.

Les faillites ont plus que doublé dans la construction

«Nous constatons en revanche une nette augmentation dans le secteur de la construction, où règne l'incertitude. Le nombre de faillites dans ce secteur illustre la crise, avec une augmentation de 117%, soit 102 cas en 2023 (contre 47 en 2022)», indique Kreditreform. Dans le secteur du commerce, le nombre de faillites d'entreprises augmente également, passant de 105 pour la même période l'année dernière à 123 au premier semestre 2023.

«Bien que ce soient surtout les petites entreprises qui ont déposé leur bilan au premier semestre 2023, il est important de mentionner également les grandes structures, comme le groupe Cenaro au Luxembourg ou Portolux-Constructions à Larochette», précise Credireform.

La tendance devrait se poursuivre

Les analystes prévoient une augmentation du nombre de faillites en 2023, compte tenu du coût de l'énergie, du prix des matières premières et de la hausse des taux d'intérêt. «Avec une augmentation de 10%, soit 560 faillites au premier semestre 2023, le niveau des entreprises concernées est encore inférieur au résultat de 2019 (avant Covid), avec 628 faillites au Luxembourg», indique Juan Santiago, manager de Creditreform Luxembourg.

