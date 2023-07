Le plan d'action doit renforcer la capacité de résistance des entreprises

Share this with email

«Par des mesures concrètes et des processus simplifiés, nous soutenons notamment la numérisation, la durabilité et le développement économique des entreprises», a déclaré le ministre des Classes moyennes Lex Delles (DP) mardi lors de la présentation du cinquième plan d'action national pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Toutefois, ce document de 40 pages ne contient rien qui ne soit déjà connu. Par exemple, la promotion de l'esprit d'entreprise et de l'entrepreneuriat par le biais d'aides sous forme de subventions mensuelles forfaitaires non remboursables d'un montant de 2.000 euros sur une période de six mois, qui s'adressent aux nouveaux entrepreneurs. En outre, le droit d'établissement sera réformé afin de simplifier la transmission des entreprises et d'introduire le «principe de la nouvelle chance» pour les personnes ayant fait faillite après avoir tenté de se mettre à leur compte.

Un organisme d'évaluation des entreprises en difficulté sera mis en place. La nomination d'un conciliateur d'entreprise doit permettre de détecter rapidement une menace d'insolvabilité et de signaler aux débiteurs qu'ils doivent agir. «Ces instruments d'alerte, qui font partie des principales mesures d'une réglementation intelligente, peuvent ainsi contribuer à réduire le nombre de faillites et à soutenir le maintien de l'emploi», ont déclaré le ministre des Classes moyennes Lex Delles et les représentants des associations sectorielles ainsi que de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce.

Améliorer la qualité des services publics

Les procédures administratives pour les entreprises doivent être simplifiées, par exemple grâce à l'échange automatisé d'informations et à la demande «sans papiers» d'un permis d'établissement. Les informations identiques ne devraient ainsi être saisies qu'une seule fois sur le site guichet.lu. Cela inclut également le nouvel outil informatique du cadastre commercial, qui offre une vue d'ensemble précise du paysage économique et profite aux entreprises comme aux municipalités.

Afin de rapprocher les établissements d'enseignement de l'économie et d'améliorer les qualifications professionnelles des travailleurs, une stratégie nationale en matière de compétences est élaborée en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Dans le cadre du «Pacte climatique pour les entreprises», un point de contact pour la transition énergétique et environnementale sera mis en place afin d'orienter les entreprises vers l'efficacité énergétique, la circularité et la durabilité. Afin d'accroître les investissements dans les technologies durables, le soutien financier aux PME sera adapté et intensifié. Le programme «Fit 4 Sustainability» de Luxinnovation prend par exemple en charge la moitié des frais de conseil externe pour la mise en place d'un plan de réduction de l'impact environnemental.