Le taux annuel d'inflation en hausse de 3,7% à 4,2%

La nouvelle tranche indiciaire a été déclenchée en date du 1er septembre. Le Statec l'avait annoncé, dans la situation où le taux d'inflation dépasserait 4,1% en août. Ce qui est le cas, comme le confirment les données de l’indice des prix à la consommation national publiées ce mercredi. Le taux annuel d'inflation se fixe ainsi à 4,2% contre 3,7% un mois plus tôt.

Suffisant donc pour déclencher un nouvel index. Cette quatrième indexation en moins d'un an et demi a permis aux salaires et autres pensions d'augmenter de 2,5%. Depuis janvier 2023, ils ont été automatiquement réévalués de quelque 7,7%.

Concrètement, les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum non qualifié bénéficieront d'une augmentation mensuelle de près de 182 euros brut, en fin d'année. Ceux qui perçoivent le salaire minimum qualifié au Luxembourg terminent l'année en recevant 220 euros de plus qu'en janvier sur leur salaire brut, grâce aux trois indices. Rappelons que chaque tranche d'indexation coûte près d'un milliard d'euros.

Cette tranche indiciaire tombe après un mois d'août où, comme l'explique le Statec, l'indice des prix à la consommation national était en hausse de 1,5% par rapport à juillet, le mois des soldes. Comme le précise l'institut national de statistiques, les produits de la division «Articles d’habillement et chaussures» enregistrent une importante augmentation (+13,9%).

Comparaison n'est pas raison. Mieux vaut alors se référer aux tarifs pratiqués à pareille époque, l'an dernier. Par rapport à août 2022 donc, «les prix des vêtements se sont renchéris de 6,6% et ceux des chaussures de 6,3%.»

+9,9% pour les produits alimentaires

Du côté de l'énergie, l'impression se confirme: ça ne baisse pas. Ainsi, le Statec stipule qu'un passage à la pompe, en août, coûtait «10% de plus pour le diesel». Pour l'essence, la hausse n'était «que» de «6,2%». Quant à ceux qui s'y sont pris tardivement pour remplir la cuve à mazout, la facture était plus chère de... 19,1%! Heureusement, les statisticiens luxembourgeois soulignent que, malgré cette hausse, «les prix des produits pétroliers demeurent inférieurs de 1,3% comparés au même mois de l’année passée». On est sauvé!

Après le plein des réservoirs, le remplissage des frigos. Là encore, la tendance est à la hausse. Si, par rapport à juillet, elle est en moyenne de 0,4%, il existe néanmoins de fortes variations. Si vous aimez manger sain et décidez de vous préparer un plat à base de légumes surgelés (+3,9%) agrémenté d'un filet d'huile d'olive (+5,1%), le repas vous coûtera plus cher qu'au début de l'été. En revanche, vous pouvez toujours préférer la cuisine au beurre (-1,7%)... À noter que, par rapport à août 2022, les prix alimentaires coûtent plus cher de 9,9%!

Les voyages augmentent de 8,8%

Enfin, pour ceux qui souhaitent partir en vacances «hors-saison», sachez que, après le pic de la saison estivale, «les prix des voyages à forfait augmentent de 8,8% et le transport de personnes par air progresse même de 12,4% en un mois».