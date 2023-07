L'emploi luxembourgeois, le moins menacé par l'intelligence artificielle

Share this with email

Le 30 novembre 2022, notre monde s'apprête à vivre une révolution dont elle n'a pas encore conscience. En effet, ce jour-là, la société OpenAI, une entreprise spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle implantée aux États-Unis, lance un prototype d’agent conversationnel d'un nouveau genre. Son nom? «ChatGPT». Depuis, cet outil s'est répandu comme une traînée de poudre dans le monde entier et est considéré comme la plus grande révolution technologique de ces dernières années, pour le meilleur comme pour le pire.

Beaucoup s'inquiètent du développement pour le moins fulgurant de cette technologie et de l'impact de celle-ci à court et long terme sur le marché de l'emploi. Difficile de leur donner tort au regard de l'étude publiée par Goldman Sachs, il y a quelques mois . Celle-ci estime que 300 millions d'emplois dans le monde pourraient disparaître à la faveur du développement de l'intelligence artificielle.

Une déferlante qui pourrait dévaster le marché de l'emploi luxembourgeois? Pas forcément à en croire l'édition 2023 des «Perspectives de l'emploi» de L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques rassemblant la plupart des pays développés et démocratiques du monde.

A l'aube d'une révolution

Il en ressort notamment que si l’adoption de l’IA dans les entreprises reste encore relativement faible, les progrès technologiques rapides, y compris de l’IA générative (comme ChatGPT), la baisse des coûts et le nombre croissant de travailleurs dotés de compétences en matière d’IA donnent à penser que les pays de l’OCDE pourraient être à l’aube d’une révolution. Si l’on tient compte de l’ensemble des technologies d’automatisation, IA comprise, 27% des emplois correspondent à des professions fortement exposées au risque de disparaître. Plus d'un emploi sur quatre donc !

Cela dit, le Luxembourg s'en sort plutôt bien de ce côté-là. Avec une part de 17% de l'emploi dans les professions les plus exposées au risque d'automatisation, le Grand-Duché est même le pays le moins à risque de l'OCDE! L'organisation ne justifie pas cette notation. On le sait toutefois, l'économie du Luxembourg dépend en grande partie du secteur financier et bancaire. L'IA pourrait notamment transformer l'expérience client et effectivement menacer des métiers comme les chargés de clientèle ou encore celui des analystes financiers, ces derniers devant jongler avec de gros volumes de données numériques. «L’intelligence artificielle est un outil de choix pour réduire le délai de traitement des dossiers, accélérer le processus d’analyse de risque et diminuer les probabilités de blanchiment d’argent lors d’un investissement ou d’un crédit. En analysant les contrats signés selon des règles définies et les données à partir de différentes sources privées et publiques, elle est capable d’apporter une réponse quasi instantanée», note par exemple ING Luxembourg sur son site.

Néanmoins, la branche luxembourgeoise de la banque assure que l’IA «décharge» le personnel de nombreuses charges répétitives et aide les banquiers dans leurs prises de décision pour leur permettre de se «concentrer uniquement sur des tâches à valeur ajoutée».

Seul le futur permettra d'infirmer ou de confirmer ces propos. Notons qu'une étude française de l'Institut Sapiens, parue en 2018, prévoit quant à elle l'extinction totale des métiers de la banque et des assurances entre 2038 et 2051, les effectifs ayant déjà fondu de 40% entre 1986 et 2016, en France.

Une majorité de travailleurs plus épanouis grâce à l'IA, jusqu'à quand?

L'enquête de l'OCDE semble au moins confirmer un constat à l'heure où la technologie n'est pas encore massivement déployée: 63% des travailleurs qui utilisent l'IA dans le secteur de la finance (mais aussi manufacturier) se déclarent plus épanouis sur le plan professionnel. Ils sont également 54% des personnes interrogées à avoir constaté une amélioration de leur santé mentale depuis qu'ils utilisent l'IA et sont 49% à avoir remarqué une amélioration de leur santé globale.

Parallèlement, l’enquête montre qu’un grand nombre de travailleurs, trois sur cinq en l'occurrence, s’inquiètent de perdre leur emploi du fait de l’IA au cours des 10 prochaines années. Une proportion comparable craint une baisse des salaires dans leur secteur d’activité sous l’effet de l’IA. Trois travailleurs sur quatre indiquent que l’IA a accru leur rythme de travail et plus de la moitié sont préoccupés par la protection de leur vie privée.

Une mission de formation pour les pouvoirs publics

Pour résumer, face à l’essor et l’adoption rapides de l’IA, de nouvelles compétences seront demandées, pense savoir l'OCDE, alors que d’autres deviendront obsolètes. «Les travailleurs peu qualifiés ou plus âgés, mais aussi les travailleurs plus qualifiés, auront besoin d’être formés. Les pouvoirs publics doivent inciter les employeurs à offrir davantage de formation, intégrer les compétences relatives à l’IA dans l’enseignement, et s’engager en faveur de la diversité au sein de la main-d’œuvre formée à l’IA».

Des interventions publiques urgentes s’imposent également face aux risques associés à l’utilisation de l’IA dans le milieu professionnel (protection de la vie privée, sécurité, équité et droit du travail) et pour garantir responsabilité et transparence dans les décisions prises avec l’appui de l’IA en matière d’emploi. «À mesure que l’IA évolue, la coopération internationale sera essentielle pour définir une approche commune visant à favoriser, et non à entraver, l’inclusivité sur les marchés du travail. Cette coopération permettra d’éviter un cloisonnement des initiatives qui nuirait inutilement à l’innovation et pourrait créer des vides juridiques susceptibles d’entraîner un nivellement par le bas», indique l'OCDE, en guise de conclusion.