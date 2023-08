Les 100 millions d'euros de commandes de Maana Electric stimulent ses ambitions spatiales

Share this with email

Maana Electric, une start-up luxembourgeoise basée à Foetz qui fabrique des usines mobiles automatisées pour produire des panneaux solaires dans des endroits reculés, a annoncé avoir obtenu une commande de plus de 100 millions d'euros, ce qui marque un pas en avant pour une entreprise importante pour les efforts du Grand-Duché en vue de construire un secteur spatial dynamique.

Les usines mobiles «peuvent produire un nouveau panneau solaire toutes les six minutes et sont suffisamment flexibles pour permettre la production de panneaux solaires personnalisés, une tendance croissante sur le marché», a déclaré le fondateur et PDG de Maana Electric, Joost van Oorschot, dans un communiqué de presse.

L'entreprise, créée il y a cinq ans, a également prolongé un contrat de plusieurs millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne pour concevoir des panneaux solaires qui pourraient être construits sur la Lune.

Produire des panneaux solaires n'importe où

Maana développe des panneaux solaires à partir de sable ordinaire que l'on trouve sur Terre, mais elle envisage de faire de même avec le «régolithe», des particules de roche et de poussière brisées qui recouvrent les planètes et d'autres corps spatiaux comme la Lune. Cela permettrait aux futurs voyageurs de l'espace de construire leur propre système de production d'énergie solaire.

L'objectif ultime de la société est de développer son système TerraBox, capable de produire des panneaux solaires n'importe où dans le monde en utilisant uniquement les ressources disponibles localement, a déclaré la société.

«Cette technologie changera vraiment la donne, surtout dans le contexte actuel où il est primordial d'être indépendant sur le plan énergétique en produisant localement et en respectant l'environnement», a expliqué Joost Oorschot.

Des recettes annuelles de plus de 1.000 milliards de dollars

Le Luxembourg a été l'un des premiers pays à signer un traité dirigé par les États-Unis pour réglementer la manière dont les entreprises - plutôt que les pays - pourraient revendiquer et exploiter les minéraux et l'eau latents sur la lune et les astéroïdes.

Selon Morgan Stanley, le secteur de l'espace pourrait générer plus de 1.000 milliards de dollars de recettes annuelles dans le monde d'ici à 2040, soit environ trois fois plus qu'aujourd'hui.

Une loi adoptée à la fin de l'année 2020 aidera le Luxembourg à réorienter son secteur spatial de l'exploitation minière des astéroïdes vers des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mission américaine visant à envoyer à nouveau des humains sur la Lune et, à terme, sur Mars.

Par ailleurs, la ministre de l'environnement Joëlle Welfring a déclaré fin de l'année dernière que le Luxembourg n'avait encore versé aucune subvention pour les panneaux solaires pour les demandes soumises en 2022, malgré les plans du gouvernement visant à encourager l'utilisation des panneaux solaires.

Cet article est paru initialement sur le site de Luxembourg Times.

Adaptation: Mélodie Mouzon