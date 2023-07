Les bureaux de Manuel Cardoso sont à vendre

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Depuis une bonne semaine, tous les regards sont tournés vers l'entreprise de construction Manuel Cardoso, dont la faillite a été annoncée, mettant 120 salariés sur le carreau. «Il n'y a aucune possibilité de sauver l'entreprise. Il y a beaucoup d'arriérés. Le gouvernement ne peut pas arrêter cette procédure», expliquait jeudi dernier le ministre du Travail Georges Engel (LSAP), douchant les derniers espoirs restants.

Lire aussi :Manuel Cardoso Constructions fait faillite: «C'est un cauchemar!»

Et comme s'il fallait encore en douter, les deux annonces immobilières publiées sur le site athome.lu ont de quoi donner le coup de grâce aux derniers optimistes. En effet, les bureaux de la compagnie de construction, situés rue Pierre Gansen à Niederkorn, sont en vente depuis peu. On parle ici de deux espaces de bureaux dans les immeubles de l'entreprise, mis en vente de manière séparée.

Des bureaux disponibles immédiatement

Le premier, le plus grand, s'étale sur une surface de 289m² et est vendu au prix de 925.000€. Le second offre un espace de 155m² et est vendu au prix de 620.000€. Dans les deux cas, l'agence immobilière précise qu'il existe une «possibilité de séparation en plusieurs bureaux» et qu'il est possible d'acheter des places de parking intérieures et extérieures. On parle donc d'un espace total de 444m² mis à la vente pour un peu plus d'1,5 million d'euros.

© PHOTO: Athome.lu

De plus, les bureaux, situés au 1er étage, sont disponibles de manière «immédiate». Ce qui laisse forcément entrevoir le caractère «urgent» de la vente, l'entreprise ayant besoin de liquidités pour payer les salaires de ses collaborateurs. Et en ce qui concerne leurs nouveaux emplois, les deux syndicats de l'OGBL et du LCGB ont d'ores et déjà annoncé avoir reçu de nombreux appels d'autres entreprises leur disant qu'elles avaient besoin de personnes pour travailler.