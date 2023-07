Les recettes fiscales de l'État s'élèvent à près de 13 milliards d'euros

Hausse de plus de 5,4%

Hausse de plus de 5,4%

(tb/ms) Quelle est la situation financière de l'Etat? Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, a dressé les grandes lignes lors d'une réunion conjointe de la Commission des finances et du budget et de la Commission de l'exécution du budget de la Chambre des députés ce lundi.

10,9 milliards d'euros pour les administrations fiscales

L'ensemble de l'administration centrale a enregistré des recettes s'élevant à près de 12,9 milliards d'euros au 30 juin 2023, selon les règles de comptabilité européennes SEC2010. En ligne avec les prévisions du budget 2023, cela représente une augmentation de +5,4% par rapport à la même période de l'année 2022.

Les recettes combinées des trois administrations fiscales atteignent un montant total de 10,9 milliards d'euros à la fin du premier semestre.

L'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) a, quant à elle, enregistré des recettes totales de 3,5 milliards d'euros, marquant une diminution de 163 millions d'euros (-4,5%) par rapport à la même période en 2022. La baisse est principalement attribuable aux effets du ralentissement du marché immobilier sur les revenus générés par les droits d'enregistrement. Ces derniers s'élèvent à 142 millions d'euros, soit une diminution de 125 millions d'euros par rapport au 30 juin 2022.

Du côté de l'administration des douanes et accises (ADA), les recettes se chiffrent à environ 1 milliard d’euros, soit une hausse de 79 millions d'euros ou +8,3% par rapport à la même période de 2022.

Quant aux dépenses de l'administration centrale, elles se chiffrent au 30 juin 2023 à 13,1 milliards d'euros, représentant une augmentation de 2 milliards d'euros ou +17,9% en comparaison annuelle. La forte augmentation des dépenses publiques peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont les différentes aides versées aux ménages et aux entreprises, notamment dans le cadre du «Energiedësch» et du «Solidaritéitspak 1 et 2.0», s'élèvent au 30 juin 2023 à un total de 942 millions d'euros.

À noter que la plupart des dispositions du «Paquet de solidarité 3.0» n'étaient pas encore entrées en vigueur à la fin juin. Par conséquent, les dépenses afférentes impacteront les finances publiques sur la seconde moitié de l'année ainsi qu’en 2024.

Fin juin 2023, la dette publique s’élève à 22,2 milliards d’euros, soit un ratio d’endettement de 27,1% du PIB. Suite au remboursement d'un emprunt obligataire de 2 milliards d’euros le 10 juillet 2023, la dette publique se situe aujourd’hui désormais à 20,2 milliards d'euros, soit 24,7% du PIB. Cet endettement correspond à un taux de 24,7% - et se situe donc en dessous de la barre des 30% fixée par le DP, le LSAP et Déi Gréng.