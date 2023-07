Les salariés de Manuel Cardoso sur le qui-vive

L'OGBL et le LCGB ont tenu une session plénière avec des dizaines de travailleurs de Manuel Cardoso dans les locaux de l'entreprise ce matin. La direction de l'entreprise affirme qu'elle devrait déposer une demande de mise en faillite dans les prochains jours auprès du tribunal.

«D'ici la mi-septembre, je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de faillites». Cette prévision émane de Vítor Barbosa, un mécanicien de 48 ans. Il fait partie des dizaines d'employés de Manuel Cardoso qui se sont rassemblés dans l'entrepôt de l'entreprise au Kirchberg pour participer à la séance d'information avec les syndicats. En cette matinée de forte pluie, l'ambiance est lourde lors de cette réunion. Luís Cardoso, l'un des dirigeants de l'entreprise, était présent à la séance plénière. Mais il n'a pas souhaité faire de déclaration à Contacto.

Ricardo Almeida et Vítor Barbosa au centre de la photo. © PHOTO: Madalena Queirós

«La faillite était inévitable, en raison de la baisse de la demande sur le marché de l'immobilier», ajoute Vítor Barbosa, un mécanicien qui travaille pour l'entreprise depuis 21 ans. On lui demande comment il anticipe le futur. «Dieu merci, j'ai un petit moyen de subsistance, mais je crois que beaucoup d'autres sont dans le besoin», souligne ce travailleur originaire de Barcelos.

«Les difficultés ont été perceptibles dès le début de l'année», déclare Ricardo Almeida, 35 ans. Quelles sont les raisons de cette faillite? «Une mauvaise gestion interne, mais aussi une part de responsabilité de la part des employés, qui ont dû travailler pour assurer les revenus de l'entreprise», ajoute ce chef de chantier qui travaille chez Manuel Cardoso depuis huit ans et demi.

© PHOTO: Madalena Queirós

Ricardo déconseille aux Portugais d'émigrer au Luxembourg pour le moment. «La situation n'est pas facile au départ. Et pour ceux qui viennent seuls, c'est un marécage», prévient-il.

Albino Rebelo Rodrigues, 58 ans, qui travaille pour l'entreprise depuis 27 ans, affirme que «l'entreprise a toujours été un bon employeur». Il ne veut pas parler de «mauvaise gestion», mais il reconnaît que Manuel Cardoso devait vraiment fermer. À l'heure actuelle, «il reste peu de matériel à vendre, car presque tout a déjà été vendu», dit-il. «S'ils l'avaient voulu, ils auraient eu l'argent pour payer les arriérés de salaires», affirme-t-il avec conviction.

Les dizaines de travailleurs présents à la séance plénière attendaient la distribution de la déclaration de mise au travail jusqu'au 27, jour du début des congés collectifs.

© PHOTO: Madalena Queirós

La réunion a connu des moments caricaturaux. Quand, par exemple, il n'y avait plus de papier pour imprimer les déclarations de congé des salariés, soi-disant pour cause de non-paiement au fournisseur de papier. Les déclarations ont été affichées pour que les travailleurs puissent prendre une photo. Puis, finalement, il y a eu plus de feuilles pour les imprimer.

De nombreux travailleurs se demandaient s'ils devaient partir en vacances dès jeudi prochain, date du début des congés collectifs. Beaucoup d'entre eux ont déjà leur billet d'avion pour se rendre au Portugal.

© PHOTO: Madalena Queirós

Au cours de la réunion, il a été annoncé que, bien que la faillite n'ait pas encore été déclarée, ils pouvaient se rendre demain à 9 heures dans les bureaux de l'ADEM à Belval pour entamer les démarches de demande d'allocations de chômage, avant même de partir en vacances. Un compromis obtenu par les syndicats qui ont contacté le ministère de l'Emploi lors de la réunion avec les travailleurs.

Liliana Bento du LCGB et Jean-Luc de Matteis, responsable du secteur de la construction à l'OGBL, s'entretiennent au téléphone avec un fonctionnaire du ministère du Travail. © PHOTO: Madalena Queirós

Mais beaucoup de travailleurs n'ont pas droit à l'allocation de chômage au Luxembourg parce qu'ils sont des travailleurs frontaliers. C'est le cas de João Batista, 52 ans, qui vit en France. Dans ce cas, il devra percevoir l'allocation de chômage par l'intermédiaire de l'agence pour l'emploi française. «Et je ne pourrai prétendre aux allocations de chômage que lorsque je serai déclaré en faillite», déplore-t-il. En attendant, il vit difficilement. «Ma femme travaille, mais nous avons dû faire des économies car je n'ai pas été payé depuis deux mois, ce qui est très compliqué pour nous», ajoute-t-il. Il n'est pas question de partir en vacances «car nous n'avons pas l'argent pour les voyages», ajoute-t-il.

Une situation dramatique

«La situation est dramatique. Il y a eu plusieurs problèmes dans l'entreprise et ils se sont tous produits en même temps. Ensuite, de nombreux clients n'ont pas payé», explique Jean-Luc de Matteis, responsable de la construction à l'OGBL.

Jean-Luc de Matteis, responsable de la construction à l'OGBL, et Liliana Bento, secrétaire syndicale adjointe au LCGB, s'adressent aux travailleurs. © PHOTO: Madalena Queirós

La priorité est désormais de récupérer les créances des travailleurs et de leur trouver un nouvel emploi. Les deux centrales syndicales ont reçu de nombreux appels d'autres entreprises leur disant qu'elles avaient besoin de personnes pour travailler.

