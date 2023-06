Les salariés frontaliers toujours plus nombreux au Luxembourg

Une petite hausse mais une dynamique moindre: c'est ce qui ressort du baromètre de l'emploi salarié au Luxembourg pour le premier trimestre 2023, publié par le Statec. La progression est de +0,5%, contre +0,7% lors des trois derniers mois de l'année 2022. Sur un an, l'emploi salarié a connu une augmentation de +2,9%, par rapport au premier trimestre 2022.

On notera que cette hausse est plus forte chez les frontaliers que chez les résidents luxembourgeois. Et notamment chez les Français: +0,9% au cours de ce premier trimestre, et +4,6% en un an. Il faut aussi remarquer que parmi les résidents luxembourgeois, le taux de salariés non communautaires fait un bond de 17,4% en un an.

Le secteur de la construction en berne

Concernant les catégories de métiers, le Statec indique que les activités financières et d'assurances ont le plus le vent en poupe, dopées notamment par le développement des activités de gestion de fonds d'investissement et de pension.

A l'inverse, l'emploi salarié est en berne dans le domaine de la construction, avec un recul de 0,2% au cours de ce premier trimestre 2023.