Malgré une inflation en baisse, les prix de l'alimentation continuent d'augmenter

À l'approche des vacances scolaires, les prix des voyages à forfait et le transport de personnes par air ont augmenté respectivement de 7,7% et de 10% par rapport au mois de mai.

Il y a quelques jours, les députés luxembourgeois ont voté à l'unanimité un paquet de mesures issues de la tripartite de mars dernier pour soutenir concrètement les ménages face à la hausse des prix liée à l'inflation.

Une inflation qui se révèle être en baisse d'après les derniers relevés du Statec. En effet, le taux annuel d'inflation se fixe à 3,2% pour le mois de juin contre 3,6% un mois plus tôt. Pourtant, dans les faits, de nombreuses augmentations de prix ont été relevées au cours du mois écoulé.

Remontée du prix des produits pétroliers

À commencer par le prix des produits pétroliers qui, après quatre mois de chutes consécutives, ont vu leur prix progresser de 1,8% par rapport au mois de mai. La facture s'alourdit même de 4,6% par rapport au mois précédent pour les ménages qui ont rempli leur cuve à mazout. Malgré cette légère reprise, les prix des produits pétroliers demeurent néanmoins inférieurs de 17,4% comparés au même mois de l'année passée.

Outre les produits pétroliers, ce sont les services liés au voyage qui alimentent l'inflation au mois de juin. Ainsi, avec le début de la saison estivale et l'approche des vacances scolaires, les prix des voyages à forfait et le transport de personnes par air augmentent respectivement de 7,7% et de 10% par rapport au mois de mai. À noter que ces prix ont une importante composante saisonnière et affichent de fortes variations d'un mois à l'autre.

Et puis, les prix de l'alimentation poursuivent leur tendance à la hausse amorcée en octobre 2021 et gagnent encore 0,2% en comparaison mensuelle. Les plus fortes hausses par rapport au mois précédent sont constatées pour le poisson frais (+3,2%), l'huile d’olive (+4,1%) et les pommes de terre (+1,8%). Bien que les prix des légumes frais baissent (-1,4%), avec un impact visible sur l'indice général, leur évolution sur une année reste très marquée (+23,3%). En comparaison annuelle, les prix alimentaires dans leur ensemble sont supérieurs de 11,4%.

Les prix de certains biens et services en baisse

Dès lors, au vu de toutes ces augmentations, comment expliquer cette baisse de l'inflation au Luxembourg? Tout simplement en raison de la baisse des prix pour certains biens et services. Par exemple: dans le secteur des plantes et les fleurs (-3,7%), les vêtements pour homme (-0,4%), le petit outillage pour la maison et le jardin (-1,4%), les crèches et foyers de jour pour enfants (-0,7%) et les hôtels, motels et auberges (-1,5%).