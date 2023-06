Nouveau chiffre d’affaires record pour Thomas & Piron

Lorsqu'on s'attarde au rapport annuel 2022 du groupe belge Thomas & Piron, actif dans le secteur de la construction, de la promotion immobilière et du génie civil, on remarque que la crise n'a clairement pas impacté les finances du groupe. En effet, en dépit de la crise énergétique, de la hausse des prix des matériaux et de la pénurie de main-d’œuvre, le groupe créé en 1976 a réalisé une nouvelle fois son plus haut chiffre d’affaires depuis sa création avec 923 millions d'euros, soit une augmentation de 33%, pour un bénéfice de 88 millions d'euros, similaire à celui réalisé en 2021.

Un fameux tour de force lorsqu'on connaît le contexte économique du secteur, grandement impacté, en 2022 et en 2023, par les hausses des taux d’intérêt, des coûts des matériaux (+12% chez Thomas & Piron) et de l’énergie, mettant les marges sous pression, ainsi que par la pénurie chronique de main-d’œuvre. On parle ainsi d'un total de ventes de 1.222 unités de logement dans les pays où le groupe est présent. «Dans le contexte économique très difficile que nous avons connu, ce succès repose sur le talent de nos collaborateurs et l’esprit d’équipe qui font la force du groupe », se félicite François Piron, président du conseil d’administration et co-CEO du groupe Thomas & Piron depuis janvier 2023.

Présent au Luxembourg depuis près de 30 ans

Au Luxembourg également, là où Thomas & Piron est présent depuis près de 30 ans, l'année aura été faste. Le groupe évoque notamment la livraison à Eaglestone de deux immeubles comprenant au total une soixantaine unités, de même que la livraison des chantiers de Schifflange et Kopstal pour un total de 40 unités. De plus, le groupe est derrière la construction de deux magasins Lidl en un temps record ou encore l’ouvrage d’art 232, un pont, à Colmar-Berg. De même, l'année écoulée aura été marquée par le terrassement du nouveau projet Unicity à Hollerich, dont la première pierre a été récemment posée.

Par ailleurs, les acquisitions de Galère et Galère Luxembourg, ex-filiales du groupe néerlandais BAM, ont marqué l'année 2022 du groupe TP. «Conformément aux attentes, elle a contribué à la hausse bilantaire et aux bons résultats bruts du groupe», précise le rapport annuel. «S’assurer les moyens de ses ambitions fait partie intégrante de l’ADN de notre groupe», rappelle Edouard Herinckx, co-CEO du groupe Thomas & Piron. «Notre diversification géographique (Belgique, France, Luxembourg, Suisse, Portugal et Maroc) et d’activités (promotion et construction résidentielle, génie civil, rénovation…) offre à nos 3.352 collaborateurs des possibilités intéressantes en termes de gestion de carrière et de mobilité interne. Étant donné la rareté des ressources humaines dans notre secteur, il ne faut négliger aucun atout.»

Selon les derniers chiffres consolidés, le groupe Thomas & Piron au Luxembourg, c'est plus de 378 collaborateurs, plus de 240 maisons et appartements réalisés et/ou réceptionnés chaque année et un chiffre d'affaires de plus de 86 millions d'euros.