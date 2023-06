Pourquoi les Luxembourgeois ont les factures d'électricité et de gaz les moins élevées?

En ce qui concerne le gaz et l'électricité, les Luxembourgeois doivent payer le moins possible par rapport aux pays voisins. C'est ce qui ressort de la réponse du ministre de l'Énergie Claude Turmes (déi gréng) à une question parlementaire du député LSAP Mars Di Bartolomeo.

Pour une consommation d'électricité de 3.500 kilowattheures (kWh), les coûts annuels varient entre 843 euros par an en France, 1.400 euros en moyenne annuelle en Belgique et 1.612 euros aux Pays-Bas selon les données de l'autorité de régulation belge.

Belgique 1.623 euros France 843 euros Allemagne 1.601 euros Pays-Bas 1.453 euros Royaume-Uni 1.708 euros Luxembourg 788 euros

Pour l'électricité et une consommation annuelle de 3.500 kWh, selon la situation en février 2023, les coûts annuels pour les clients résidentiels au Luxembourg se situent entre 750 euros et 825 euros (TVA comprise) par an , selon le ministère luxembourgeois de l'énergie, contre 843 euros en France, 1.623 euros en Belgique et 1.601 euros par an en Allemagne.

Une facture peu élevée grâce à l'aide de l'État

Pour le gaz naturel et une consommation annuelle de 17.000 kWh (ou 1.545 mètres cubes) et une puissance installée de 25 kilowatts, le coût annuel moyen pour les clients résidentiels au Luxembourg est de 1.680 euros (TVA comprise) par an, comparé à des coûts qui varient entre 2.260 euros en Belgique, 2.398 euros en Allemagne ou 3.582 euros par an aux Pays-Bas.

Belgique 2.260 Euro France 2.039 Euro Allemagne 2.398 Euro Pays-Bas 3.582 Euro Royaume-Uni 2.097 Euro Luxembourg 1.680 Euro

Ces prix incluent les aides publiques mises en place par les différents gouvernements en Europe. Pour un client au Luxembourg avec une consommation d'électricité de 3.500 kWh, cette contribution étatique s'élève à environ 430 euros (TVA comprise) par an. Grâce à ces mesures, qui devraient durer jusqu'à fin 2024, le Luxembourg a l'un des taux d'inflation les plus bas de l'Union européenne.

L'autorité de régulation au Luxembourg, l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), propose le comparateur en ligne "Calculix" qui permet de comparer les prix de l'électricité et du gaz naturel des différents fournisseurs actifs au Luxembourg.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol