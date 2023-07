Une amende de 3 millions d'euros infligée au cartel luxembourgeois du café

Entre 2015 et 2020, l'importateur de café Peter Hennen avait imposé des prix minimums de revente à 13 distributeurs, faussant ainsi la concurrence, selon les motifs invoqués par les autorités.

L'autorité de la concurrence a infligé une amende de trois millions d'euros à l'importateur de café Peter Hennen. Entre 2015 et 2020, il avait imposé des prix minimums de revente à 13 distributeurs, faussant ainsi la concurrence, selon les motifs invoqués par les autorités.

Cette affaire a été précédée par des perquisitions et des saisies dans les locaux des entreprises du groupe Peter Hennen. L'entreprise fondée en 1982 à Troisvierges est spécialisée dans l'importation et l'exportation de café et de thé.

L'un des 13 distributeurs, PC-Tank S.à.r.l., qui exploite le réseau de stations-service Esso au Luxembourg, a échappé à toute sanction pour avoir coopéré avec les enquêteurs. L'entreprise avait avoué avoir participé à une entente sur les prix de détail du café fourni par Peter Hennen sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg pendant une période allant au moins de 2002 au 23 mars 2021.

