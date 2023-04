Voici ce qui a le plus augmenté au Luxembourg en 2022

Consommation

Le ministère de la Protection des consommateurs a fait le point sur les hausses et les baisses de prix depuis un an au Grand-Duché.

Une charte pour «ne pas profiter d'une période de forte inflation pour procéder à des hausses excessives» de prix. Voilà l'objectif de la charte Fair Price, signée en 2008 par la Confédération Luxembourgeoise du Commerce, la Fédération des artisans et l'Horesca.

Lire aussi :L'inflation en baisse, les prix alimentaires s'envolent toujours

C'est le Conseil de la consommation qui est chargé de la surveillance de cette charte et une analyse détaillée de la hausse des prix est réalisée dans 68 catégories différentes. Ce Conseil a observé une hausse des prix dans 63 catégories, pour une baisse dans les 5 catégories restantes.

Dans le cadre d'une économie marqué par un fort environnement inflationniste comme c'était le cas l'an dernier, le Conseil de la consommation rappelle que «le maintien du pouvoir d’achat des consommateurs est un objectif primordial».

+19,2% pour les billets d'avion

Après analyse des prix, l'organisme de surveillance a constaté des hausses significatives dans plusieurs catégories et accordé un suivi particulier pour l'alimentation et les prix de l'énergie. Il conclut cependant que les signataires de la charte ont respecté leur engagement, en ne pratiquant pas de hausse excessive des prix.

Dans la pratique, les évolutions de prix varient sensiblement d'une catégorie à l'autre. Ainsi, le prix des billets d'avion a connu la hausse la plus importante l'an dernier, avec +19,2%. L'explication est à aller chercher par la flambée du prix des produits pétroliers l'an dernier suite à la guerre en Ukraine et par les restrictions imposées durant la pandémie.

Une demande toujours forte pour les vélos

Le prix des camping-cars, des caravanes et des remorques se sont également envolés (+16%). «Ce secteur a connu une demande accrue en raison de la crise sanitaire et la demande reste forte», souligne le Conseil à la consommation. Le secteur accuse aussi des retards en raison de pénuries au niveau de l'approvisionnement.

Les vélos coûtent de plus en plus cher car la demande est restée forte en 2022 et cela a impacté leur prix à la hausse (+11%).

Quant au prix des graisses et des huiles, il a augmenté de 13,7%. Et ce, en raison de la hausse des coûts de la matière première pour la fabrication des graisses végétales et le coût de l’énergie nécessaire à leur fabrication.

Les appareils électroniques moins chers

Au contraire, d'autres produits ont connu une baisse de prix l'an dernier, principalement les articles technologiques et électroniques. C'est le cas des appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image (-4,8%) et appareils électriques pour soins corporels (-1,3%). Les cantines ont également coûté moins cher en 2022 (-3,4%). Cela s'explique par l’entrée en vigueur de la gratuité des repas de midi dans les structures d’éducation et d’accueil.

Sur le même sujet