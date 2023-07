Amazon Prime Day: attention au phishing !

Les cybercriminels ne font pas de distinction entre le gros et le petit poisson... © PHOTO: Shutterstock

Soyez vigilants et protégez vos données! C'est, grosso modo, le message passé par l'association Check Point Research avant l'Amazon Prime Day, prévu les 11 et 12 juillet, en Belgique.

La popularité croissante de cet événement attire les cybercriminels qui intensifient leurs attaques de phishing. Check Point Research fait état d'une d'une augmentation significative des campagnes d'hameçonnage liées à Amazon Prime. Elle met en garde les consommateurs contre les risques associés à l'achat en ligne lors de cette période.

De nombreux sites frauduleux

Selon cette étude récente, le nombre de campagnes de phishing liées à Amazon Prime a été 16 fois plus élevé en juin qu'en mai. Le tout avec une augmentation globale de 8% entre ces deux mois. Au cours de cette période, près de 1.500 nouveaux domaines associés à Amazon ont été enregistrés, dont 92% ont été identifiés comme malveillants ou suspects. Parmi ces nouveaux domaines, un d'entre eux était lié spécifiquement à Amazon Prime.

Les cybercriminels profitent de la popularité de l'Amazon Prime Day, mais aussi de la crédulité des clients, pour lancer des attaques de phishing. Envoi de faux courriels, création de sites web frauduleux... Tout est fait pour tromper les acheteurs et obtenir leurs informations personnelles ou financières. Les consommateurs peu méfiants peuvent être facilement piégés par ces tactiques trompeuses. Les pertes financières et la compromission de la vie privée sont les conséquences les plus courantes de ces attaques.

Bien que l'Amazon Prime Day permette des économies considérables, il est essentiel de rester vigilant lors de vos achats en ligne. Voici quelques conseils pour vous protéger contre les attaques de phishing :

Méfiance envers les courriels suspects: ne cliquez pas sur les liens provenant de courriels non sollicités et ne partagez jamais vos informations sensibles en réponse à ces messages.

Vérification de l'authenticité des sites web: avant de fournir des informations personnelles ou financières, assurez-vous que le site est sécurisé et légitime. Vérifiez l'URL, recherchez des avis et utilisez uniquement des sites web réputés.

Sécurisation du paiement: privilégiez les options de paiement sécurisées, telles que les cartes de crédit avec authentification à deux facteurs ou les services de paiement en ligne réputés.

Mise à jour de vos logiciels antivirus: assurez-vous que vos appareils sont à jour avec les derniers correctifs de sécurité et utilisez un logiciel antivirus fiable pour vous protéger contre les programmes malveillants.

Bref, autant de conseils pour vous éviter de voir l'Amazon Prime Day devenir une bien mauvaise affaire.